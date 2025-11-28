

Des milliers de glaciers menacés de disparition chaque année à cause du réchauffement, selon une étude

Paris, France | AFP | lundi 15/12/2025 - Des milliers de glaciers disparaîtront chaque année au cours des prochaines décennies et seule une fraction pourrait survivre à la fin du siècle à moins que le réchauffement climatique ne soit freiné, affirme une étude publiée lundi.



Les mesures prises par les gouvernements en matière de changement climatique pourraient déterminer si le monde perdra 2.000 ou 4.000 glaciers par an d'ici le milieu du siècle, selon cette étude publiée dans la revue Nature Climate Change et dirigée par le glaciologue Lander Van Tricht.



Quelques degrés pourraient faire la différence entre la préservation de près de la moitié des glaciers du monde en 2100 et celle de moins de 10%.



"Nos résultats soulignent l'urgence d'une politique climatique ambitieuse", est-il écrit dans cette étude.



Les chercheurs se concentrent généralement sur la perte de masse et de superficie des géants de glace mondiaux, mais M. Van Tricht et ses collègues ont cherché à déterminer combien de glaciers individuels pourraient fondre chaque année au cours de ce siècle.



- Tourisme, culture locale -



Si la fonte des petits glaciers a moins d'impact sur l'élévation du niveau de la mer que celle des grands glaciers, leur disparition peut nuire considérablement au tourisme ou à la culture locale, selon les scientifiques impliqués dans cette étude.



"La disparition de chaque glacier individuel peut avoir des répercussions locales importantes, même si sa contribution à la fonte des eaux est faible", a affirmé M. Van Tricht, spécialiste de glaciologie à l'école polytechnique fédérale de Zurich (ETH), lors d'un échange avec la presse.



"La perte des glaciers dont nous parlons ici est plus qu'une simple préoccupation scientifique. Elle touche vraiment nos coeurs", a dit Matthias Huss, co-auteur de l'étude et également glaciologue à l'ETH, qui a participé en 2019 à des funérailles symboliques du glacier Pizol dans les Alpes suisses.



Les scientifiques ont examiné les contours de 211.490 glaciers à partir d'une base de données satellitaires mondiales afin de déterminer l'année où le plus grand nombre d'entre eux disparaîtra, un concept qu'ils ont baptisé "pic d'extinction des glaciers".



A l'aide de modèles informatiques évaluant plusieurs scénarios de réchauffement qui vont de 1,5°C à 4°C par rapport aux niveaux préindustriels, ils en ont conclu que le rythme actuel de perte de 1.000 glaciers chaque année devrait s'accélérer.



Celui-ci atteindrait un pic de 2.000 d'ici 2041, même si le réchauffement était limité à 1,5 °C, le seuil que les pays se sont engagés à respecter dans le cadre de l'accord de Paris afin d'éviter les pires effets du changement climatique, même si mes Nations Unies ont averti que le réchauffement devrait dépasser ce niveau dans les prochaines années.



À ce rythme, il ne resterait plus que 95.957 glaciers sur la planète d'ici 2100, soit un peu moins de la moitié.



- Pire scénario -



Selon les projections actuelles indiquant que les températures augmenteraient de 2,7°C, environ 3.000 glaciers disparaîtraient chaque année entre 2040 et 2060, selon les glaciologues.



Et d'ici 2100, seul un glacier sur cinq, soit 43.852, aurait survécu dans un monde où la température aurait augmenté de 2,7 °C.



Dans le pire scénario, avec une hausse des températures de 4°C, jusqu'à 4.000 glaciers disparaîtraient chaque année d'ici le milieu des années 2050. Et seuls 9% des glaciers, soit 18.288, subsisteraient à la fin du siècle, indique l'étude.



Le moment où la disparition des glaciers atteindra son pic varie selon les régions, en fonction de leur taille et de leur emplacement. Dans les zones où les glaciers sont principalement de petite taille, comme les Alpes et les Andes subtropicales, la moitié pourrait disparaître d'ici deux décennies.



Dans les régions du monde où les glaciers sont plus grands, comme le Groenland et la périphérie de l'Antarctique, le pic de disparition des glaciers se produira plus tard dans le siècle.

