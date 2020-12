Des marlins enchanteurs aux Gambier

Mangarea, le 1er décembre 2020 - Roland Mu, pêcheur professionnel, a pêché deux marlins de plus de 100 kilos. La saison est vraiment entamée.



Roland Mu, pêcheur professionnel aux Gambier depuis près de 20 ans, est bien connu dans le monde de la pêche. Capitaine du Matinui II, il a contribué ces dernières années à la réalisation d’un reportage, diffusé au Festival international du film océanien (Fifo), sur la pêche des marlins au fusil, en compagnie de Gérard Graffe, dit "G". Chaque année, il accompagne des pêcheurs des quatre coins du monde venus découvrir les fonds marins de Mangareva.



Le capitaine a fait plusieurs prises de marlins la semaine dernière. Sorti en mer pour une pêche au large avec son fils Mike et l’un de ses travailleurs, Temaeva, il a attrapé deux marlins de 100 kg chacun. Le capitaine revient sur cette pêche : "De novembre à février, ici aux Gambier, c’est la saison des marlins. Tous les jours les pêcheurs sortent pour essayer d’avoir des gros ! Dans la journée on a eu une première prise mais il a été décoché et on l’a perdu. Ayant perdu tout espoir, j’ai dit à mon équipage qu’on allait commencer à rentrer. Sur le chemin du retour, mon fils m’a dit que l’on devait trainer pour "essayer". Quelques minutes après, un marlin a mordu ! On l’a travaillé pour le rapprocher du bateau et là on a réussi à le "cocher" et le mettre dans le bateau. Remotivés, on a pêché encore et un deuxième marlin a mordu 20 minutes après. Une fois le deuxième mis dans le bateau, sur le chemin du retour on a eu encore une nouvelle attaque pour la quatrième fois ! …Mais à ce moment-là, l’hameçon s’est cassé et le marlin est reparti. Je me suis dit que ça devait surement être un big mama !"



Quant à l'absence de pêcheurs étrangers, le capitaine est fataliste : "Quelques particuliers sont venus mais beaucoup ont annulé à cause de la crise sanitaire et de l’annulation des vols internationaux. C’est dommage pour eux parce que les marlins sont là !"