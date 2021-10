Des marcheurs contre l'obligation vaccinale à Hiva Oa

Hiva Oa, le 10 octobre 2021 – Samedi matin à Hiva Oa, une cinquantaine de personnes ont participé à une marche contre la loi d'obligation vaccinale, organisée par le collectif Te tama tiaki. Escorté par les gendarmes et la police, le cortège de manifestants a évolué pacifiquement dans le village de Atuona pendant près de deux heures.



Samedi matin au village de Atuona à Hiva Oa était organisée une marche pour la liberté et contre la loi d'obligation vaccinale. C'est le collectif pour la liberté, Te tama tiaki, qui avait donné rendez-vous au centre administratif de Atuona aux personnes désirant participer à une manifestation contre l'obligation vaccinale et dire non au pass sanitaire. Dès huit heures du matin, un cinquantaine de personnes ont manifesté et marché jusqu'au Tohua Pepeu, escortés par les gendarmes et la police municipale.



Cette marche a permis aux manifestants de se faire entendre et ils n'ont pas manqué l’occasion de confectionner des panneaux scandant la liberté individuelle. Vers dix heures, le cortège s'est séparé et les organisateurs étaient heureux d'avoir réussi à mobiliser autant de participants et se sont félicités du bon déroulement de la manifestation et du caractère bon enfant présent tout au long de la journée. Le port du masque ainsi que le respect des gestes barrières ont été respectés à la lettre.