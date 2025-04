Des maisons et des écoles inondées

Tahiti, le 28 avril 2025 – De Taiarapu-Ouest à Paea, en passant par Papara, la vigilance orange pour fortes pluies s’est soldée par de nombreuses inondations, ce lundi. Les équipes communales ont multiplié les interventions sur les routes et dans les quartiers.





Après une nuit abondamment arrosée, Météo-France en Polynésie a placé les îles du Vent et Sous-le-Vent en vigilance orange, tôt ce lundi matin. Des cumuls de pluie de 90 mm ont été enregistrés en trois heures à Papara et 60 mm à Vairao. En 24 heures, il était tombé 120 mm à Taiarapu, 110 mm à Vairao et 67 mm à Punaauia.



Les fortes pluies ont persisté dans la matinée et les effets n’ont pas tardé. À Papara, plusieurs rivières et caniveaux ont débordé d’un bout à l’autre de la commune. Les pompiers, la police municipale et les agents des services techniques ont enchaîné les interventions.



À Atimaono, les inondations ont entraîné une casse sur le réseau d’eau, nécessitant l’intervention du service hydraulique dans des conditions compliquées, le branchement concerné étant sous les eaux. “Deux cours d’eau ont débordé. Le problème ici, c’est qu’il n’y a qu’une buse, donc l’évacuation est difficile”, nous a expliqué le premier adjoint au maire de Papara, Fabien Rima, tout en assurant la circulation alternée le temps de l’intervention.





​“L’eau est montée d’un coup”

Chez Pare, dans le lotissement Vahine Moena, le pire a été évité de justesse. “L’eau est montée d’un coup ! Dans le jardin, sur la terrasse et un peu dans la maison, mais la pluie s’est arrêtée à temps. On a passé les raclettes et on a mis des sacs de terre pour nous protéger. On a pu limiter les dégâts”, confie le jeune homme.



Au PK 29, le lotissement Ilikai a été touché. Dans le quartier voisin de Tiamao, on recense plusieurs foyers sinistrés. “On a commencé à être inondé vers 8 heures. La rivière a débordé : il y avait plein de troncs d’arbres partout. On avait de l’eau jusqu’aux cuisses. Toute la maison a été touchée. On est en train de nettoyer pour voir ce qu’on peut encore sauver, mais on a perdu une grande partie de nos affaires... Ça a été très rapide ! C’est la deuxième fois depuis 2014”, confie Albert, tandis que ses proches étaient encore en train de lutter contre l’eau et la boue. “Il y a deux semaines, on avait adressé nos craintes par courrier à l’Équipement, sans réponse”, a ajouté sa fille, désemparée.



En milieu de journée, une accalmie s’est opérée. Les interventions ne sont pas pour autant terminées : au PK 36, une partie du chemin d’accès au quartier Temarua a été emportée par la rivière, rendant le passage des voitures impossible. La municipalité de Papara a sollicité une intervention en urgence de la Direction de l’équipement. Une trentaine de personnes seraient concernées.



Vigilance à Taiarapu-Ouest D’autres communes ont fait face à des débordements. C’est le cas de Vairao, où la circulation a été perturbée par un flot d’eau et de gravas au PK 12,800. Dans la rivière Aoma, du côté de Toahotu, deux arbres ont été évacués, l’un en fond de vallée, l’autre en bord de route, pour limiter les risques liés à l’obstruction du pont. En parallèle, les pompiers de Taiarapu-Ouest ont porté une attention particulière aux rivières de Teahupo’o, notamment celle du PK 0, le scénario des précipitations conjuguées à une forte houle du sud n’étant pas sans rappeler les tristes événements du 1er mai 2023.

​Des établissements scolaires fermés Par mesure de précaution ou en raison d'inondations avérées, certains établissements scolaires ont fermé leurs portes. C’est notamment le cas du lycée polyvalent de Taravao et du collège de Papara, de même que les écoles primaires de Papara et Paea. Les réouvertures seront annoncées au cas par cas sur leurs pages Facebook respectives ou via la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE)

