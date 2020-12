Des lithographies inédites de Ravello et Bobby chez Van-Nuffelen

TAHITI, le 8 décembre 2020 - La galerie Van-Nuffelen expose durant tout le mois de décembre les œuvres de quatre artistes. Il y a des aquarelles de Cyril Zacharian, des sculptures sur bois de Gilles Mara ainsi que de vraies lithographies inédites de François Ravello et de Bobby Holcomb.



" J’ai essayé de regrouper des artistes dont les œuvres pouvaient faire une symbiose agréable ", indique Patrick Van-Nuffelen. Sa galerie se trouve sur la Plazza haute du Centre Vaima.



Au total, il présente pendant tout le mois de décembre une quarantaine d’œuvres signées de la main de quatre différents artistes. Deux des artistes ne sont plus de ce monde.



Il s’agit de François Ravello et Bobby Holcomb. Patrick Van-Nuffelen a fait réaliser d’après leurs œuvres de vraies lithographies originales.



la lithographie, une aventure artistique



La lithographie est une technique d’impression qui consiste à créer ou reproduire en un nombre d’exemplaires défini, un tracé exécuté à l’encre ou au crayon sur une pierre calcaire.



Cette technique repose sur le principe de répulsion entre l’eau et les matières grasses. Le terme de lithographie désigne à la fois le procédé et le produit obtenu.



Celles de François Ravello et de Bobby Holcomb ont été faites par un maître d’art à Paris.



L’artiste Cyril Zacharian, qui expose également en ce moment à la galerie Van-Nuffelen insiste, à propos de la lithographie : " c’est un travail traditionnel qui permet d’obtenir des images au grain unique, un grain que le numérique ne peut pas se permettre. C’est une aventure artistique qui implique un part de réinterprétation de l’œuvre d’origine ".



L'idéal suranné



Ses œuvres à lui sont des aquarelles. Elles relèvent d’une espèce " d’alchimie, une méditation ". Il propose des visions de la Polynésie française qui n’existent pas en réalité. Il représente l’idéal de manière surannée.



Pour ce faire, il fait des efforts techniques importants qui se découpent en trois étapes. Il y a d’abord le dessin, ensuite il dépose des milliards de traits d’encre de Chine, puis il ajoute l’aquarelle.



Ce processus est extrêmement long. " Je dois être l’un des rares à faire tout ça, c’est presque un travail d’enlumineur ".



C’est un travail qui lui permet de s’extraire du temps et de l’espace, de prendre du recul vis-à-vis de son quotidien en particulier et, plus globalement, de la société contemporaine " un peu bizarre en ce moment ".



Le quatrième artiste exposé dans la galerie est Gilles Mara, un sculpteur de Moorea, fils de Vaiere Mara considéré comme l’un des, sinon le plus grand sculpteur de son temps.



Gilles a pris le relais. Après avoir sculpté le corail, il s’est mis au bois " dont il arrive à faire émerger quelque chose ", constate Patrick Van-Nuffelen.



Les œuvres de François Ravello, Bobby Holcomb, Cyril Zacharian et Gilles Mara côtoient les nombreuses pièces d’Océanie (bijoux, masques traditionnels,…) déposées à même le sol, glissées sur des étagères ou bien encore fixées au mur, installées sur une table ou un bureau.



La galerie Van-Nuffelen tient du véritable cabinet de curiosité. Elle recèle des pièces rares qui sont autant de trésors.