Des jeunes qui s’affirment au Meeting 50 mètres

Tahiti, le 17 avril 2023 - La piscine Tipaerui a ouvert ses portes samedi et dimanche à l’occasion d’un Meeting 50 mètres. Quelques bonnes performances y ont été réalisées en particulier par Vaihau Taumihau-Gatien (15 ans) qui a signé un temps qualificatif pour les Jeux du Pacifique et Enzo Kernivinen (16 ans) et Enoa Vial (14 ans) qui grimpent dans la hiérarchie française sur 800 mètres nage libre dans leur tranche d’âge. Et Déotille Videau (14 ans) a bien rebondi après avoir vécu des Championnats de France juniors mitigés.



Les tablettes des records régionaux n’ont pas été bousculées ce week-end dans le bassin de Tipaerui, mais des chronos intéressants y ont tout de même été réalisés. De retour des Championnats de France juniors où il s’est distingué, Rohutu Teahui a fait l’impasse sur le Meeting pour aller se ressourcer dans son île natale de Raiatea. Teherearii Oopa manquait également à l’appel se remettant d’une blessure qui l’avait contraint à déclarer forfait aux France juniors. En revanche, Deotille Videau, Heimaruiti Bonnard et Naël Roux qui ont fait le déplacement à Chartres étaient en lice au Meeting.



Auteur d’un bilan très moyen en métropole, Déotille Videau s’est bien relancée ce week-end en réalisant des chronos meilleurs que ceux établis aux Championnats de France sur les nages où elle était engagée. Cela confirme que la jeune espoir n’était pas au mieux physiquement à Chartres car malade en début de compétition. La nageuse du CNP est montée à sept reprises sur la plus haute marche du podium ce week-end. Mais la performance de référence chez les féminines est à mettre à l’actif de Vaihau Taumihau-Gatien qui s’est qualifiée pour les Jeux du Pacifique sur 50 mètres NL en 28"66 au titre de la grille jeune.



De sérieux espoirs pour le demi-fond tahitien



La natation tahitienne masculine dispose de jeunes nageurs au potentiel fort intéressant en demi-fond. Derrière la locomotive Naël Roux qui a battu plusieurs records régionaux sur 800 et 1500 mètres en 17/18 ans aux Championnats de France juniors, Enzo Kernivinen et Enoa Vial progressent constamment comme ils l’ont encore démontré au Meeting sur 800 mètres. Kernivinen a couvert la distance en 8'47"82 soit le 12e temps national chez les 16 ans et Vidal est monté encore plus haut dans la hiérarchie nationale en signant le 3e chrono français chez les 14 ans en 9'25"87.



On retiendra aussi chez les garçons que Keha Desbordes, qui a repris la compétition depuis quelques semaines après une année de recul avec la discipline, monte en régime et nul doute qu’il va réaliser des temps qualificatifs pour les Jeux du Pacifique à terme, ce qui devrait être aussi le cas de Teiva Gehin. Ils pourraient être accompagnés de Nicolas Vermorel qui vient de passer une quinzaine de jours à Tahiti et qui poursuit sa rééducation après son opération au genou. Le nageur du Cercle des Nageurs de Marseille a laissé entendre qu’il était partant pour les Salomon si son programme le lui permettait.



La dynamique de la natation locale tient à la politique de la Fédération tahitienne mais aussi au travail des clubs. Le Cercle des Nageurs de Polynésie a ainsi profité des vacances scolaires pour envoyer une délégation en stage en Nouvelle-Calédonie et en collaboration avec le CN Nouméa, un groupe avenirs ayant lui pris la direction de la Nouvelle-Zélande. Stage aussi mais plus proche pour le club de Fenua Sauvetage Natation qui a organisé un regroupement à Moorea, l’île sœur ayant également accueilli des membres du Centre de Performance Polynésien (CPP). Cela témoigne d’une riche collaboration au sein de la natation locale.

Prochain rendez-vous le 29 avril avec la Coupe Diane Lacombe et une compétition en eau libre le lendemain.

Les vainqueurs DAMES

-50 m. NL : Vaihau Taumihau-Gatien (I Mua) 28’’ 66

-100 m. NL : Heimiti Bertrand (I Mua) 1’ 04’’ 25

-200 m. NL : Hawaiki Moro (OLP) 2’ 23’’ 22

-400 m. NL : Déotille Videau (CNP/CPP) 4’ 55’’ 57

-800 m. NL : Mathilde Soulon (Nantes) 11’ 01’’ 00

-1500 m. NL : Mathilde Soulon (Nantes) 21’ 20’’ 20

-50 m. brasse : Déotille Videau (CNP/CPP) 37’’ 76

-100 m. brasse : Ragihei-Kura Timo (I Mua/CPP) 1’ 23’’ 77

-200 m. brasse : Ragihei-Kura Timo (I Mua/CPP) 2’ 57’’ 94

-50 m. papillon : Deotille Videau (CNP/CPP) 30’’ 21

-100 m. papillon : Toreana Narii (I Mua) 1’ 12’’ 53

-200 m. papillon : Deotille Videau (CNP/CPP) 2’ 35’’ 75

-50 m. dos : Déotille Videau (CNP/CPP) 33’’ 00

-100 m. dos : Deotille Videau (CNP/CPP) 1’ 11’’ 32

-200 m. dos : Evanelia Bertrand (FSN) 3’ 29’’ 02

-200 m. 4 nages : Lola Bonnard (FSN) 3’ 03’’ 33

-400 m. 4 nages : Déotille Videau (CNP/CPP) 5’ 23’’ 55

-4 x 50 m. NL : I Mua (H. Bertrand, R. Bourne, T. Narii, V. Taumihau) 1’ 57’’ 94

-4 x 50 m. 4 nages : OLP (K. Guion, He. Moro, Ha. Moro, H. Bonnard) 2’ 12’’ 35

-4 x 100 m. NL : I Mua (H. Bertrand, R. Bourne, T. Narii, V. Taumihau) 4’ 25’’ 03



HOMMES

-50 m. NL : Keha Desbordes (OLP) 24’’ 75

-100 m. NL : Keha Desbordes (OLP) 54’’ 50

-200 m. NL : Enzo Kernivinen (CNP/CPP) 2’ 03’’ 76

-400 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 4’ 12’’ 22

-800 m. NL : Enzo Kernivinen (CNP/CPP) 8’ 47’’ 82

-1500 m. NL : Enoa Vial (CNP/CPP) 17’ 56’’ 12

-50 m. brasse : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 30’’ 77

-100 m. brasse : Nael Roux (CNP/CPP) 1’ 11’’ 03

-200 m. brasse : Sosthene Videau (CNP/CPP) 2’ 38’’ 07

-50 m. papillon : Keha Desbordes (OLP) 25’’ 94

-100 m. papillon : Ohana Sommers (OLP) 1’ 02’’ 86

-200 m. papillon : Enzo Kernivinen (CNP/CPP) 2’ 25’’ 52

-50 m. dos : Keha Desbordes (OLP) 27’’ 73

-100 m. dos : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 1’ 00’’ 66

-200 m. dos : Kelian Soulière Becart (CNP/CPP) 2’ 24’’ 93

-200 m. 4 nages : Sosthene Videau (CNP/CPP) 2’ 21’’ 20

-400 m. 4 nages : Sosthene Videau (CNP/CPP) 4’ 59’’ 17

-4 x 50 m. NL : OLP (O. Sommers, K. Desbordes, M. Teriierooiterai, H. Sommers) 1’ 43’’ 01

-4 x 50 m. 4 nages : OLP (K . Desbordes, M. Ellis, O. Sommers, M. Teriierooiterai) 1’ 52’’ 74

-4 x 100 m. NL : OLP (K. Desbordes, O. Sommers, M. Teriierooiterai, JM Rimaud) 3’ 47’’ 20



MIXTES

-4 x 50 m. 4 nages : OLP (K. Desbordes, M. Ellis, H. Moro, H. Bonnard) 2’ 02’’ 31

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 17 Avril 2023 à 10:58 | Lu 254 fois