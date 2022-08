Des infographies pour faire tomber les stéréotypes

TAHITI, le 15 août 2022 - Steve Tumg, 31 ans, graphiste à Paris dans un cabinet d’audit, poste régulièrement des infographies sur sa page 'Ata 'ata. Son objectif ? Ouvrir le débat, faire avancer la réflexion, inviter les internautes à s’interroger sur leur vision du monde et des autres.



De jour en jour, 'Ata 'ata (ce qui signifie sourire en tahitien) s’enrichit. Cette page Facebook contient des infographies réalisées par Steve Tumg et elles disent la "vraie" vie en Polynésie. Par exemple : "Vrai, il y a l’électricité et l’eau courante en Polynésie", "Faux, les Polynésiens n’étaient pas des peuples pacifiques, ils se faisaient beaucoup la guerre", ou bien encore : "Faux, on n’est pas tous cousins en Polynésie française".



Avec ses créations Steve Tumg n’a pas l’intention de juger ou critiquer. Il veut au contraire envoyer des messages de tolérance, d’ouverture à l’autre. " C’est juste un constat. Je n’ai pas la connaissance absolue, je veux juste ouvrir le débat, susciter la réflexion ." Selon lui, " nous avons tous des stéréotypes en tête ". Il entend répondre à ceux qui concernent son pays et sa culture.



Il essaie de mettre en forme des données qu’il pioche dans les livres, sur des sites internet de manière ludique. Installé en France, il s’aperçoit par ailleurs que sa démarche relève " d’une quête identitaire personnelle ". Au fil du temps, une communauté se construit, il reçoit des idées de stéréotypes, il entend aussi celles et ceux qui viennent ajuster ses créations quand cela est nécessaire.



Steve Tumg a étudié au lycée Saint-Joseph de Pirae en section multimédias. " C’est un secteur qui m’intéresse depuis toujours ." Il a suivi un BTS communication visuelle à Bordeaux, option multimédia. Il a travaillé 6 ans dans une imprimerie du territoire avant de partir pour Paris. " Peu avant mon départ, il y a trois ans, j’ai commencé à m’interroger sur ce qui allait me manquer à Tahiti. " Partant de là, il a ouvert un compte Instagram qu’il a nourri de petites créations. " J’envisageais ce compte comme un support à mon CV. Je voulais avoir des choses à montrer aux recruteurs que j’allais rencontrer ."



Ses créations ont petit à petit évolué, influencées par ses rencontres. " Quand on vient de Tahiti, en France, on suscite la curiosité. J’avais et j’ai toujours beaucoup de questions. Je me suis aperçu qu’il existait de très nombreux stéréotypes ." Ils sont à présent repris sur 'Ata 'ata et contrés, un à un, avec respect et bienveillance.