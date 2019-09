Des influenceurs pour booster la destination Tahiti et ses îles

Ce manque de diversification des marchés fragilise la Polynésie, trop dépendante de la conjoncture de ces deux régions du monde et notamment d'une éventuelle crise nord-américaine prédite par certains économistes. L'intérêt de continuer à développer des marchés comme l'Asie ou l'Amérique latine est donc essentiel. "La Corée compte 51,2 millions d'habitants, 30 millions font du tourisme. Les Coréens voyagent sur de longues durées, trois ou quatre semaines", précise Agathe Kang. Des perspectives de croissance prometteuses pour ce jeune marché, si on sait que, à l'heure actuelle, environ 1 000 à 1 100 Coréens découvrent chaque année les plages et la culture polynésiennes. Faire connaitre la destination en Corée en "apportant" Tahiti en ligne sur le smartphone via un influenceur est donc un moyen de faire connaître l'île et sa culture.



Mais Tahiti Tourisme en Corée n'est pas la seule destination à utiliser ce mode de communication pour développer le tourisme, il en est de même en Europe, en Amérique latine…, même si le taux de personnes connectées est plus faible, notamment pour ce dernier continent.



Et bien sûr, il en est de même en Polynésie où l'humoriste Yepo se fait le relais de Tahiti Tourisme. Très présente sur les réseaux sociaux, la jeune femme compte pas moins de 12 000 fans sur Facebook et vient de se lancer depuis peu sur Instagram. "Je publie des posts sur la page de Tahiti Tourisme et sur la mienne (…). Je suis contente d'aider au développement de mon pays", raconte-t-elle dans un grand sourire.