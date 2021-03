Des hôtels prolongent leur fermeture

Tahiti, le 9 mars - Le groupe Pacific Beachcomber a annoncé mardi la prolongation de la fermeture temporaire de plusieurs de ses hôtels. Ainsi, les portes des hôtels InterContinental Moana et Thalasso de Bora Bora, du Brando de Tetiaroa et du Maitai de Rangiroa resteront fermées non pas jusqu’au 30 mars, mais jusqu’au 30 avril. Le groupe table sur une réouverture de ces quatre établissements le 1er mai, bien que cette date dépende de l’évolution de la situation sanitaire et des restrictions de voyage en Polynésie.