Des formations pour agriculteurs et pêcheurs

PAPEETE, le 24 octobre 2019 - La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire organise une série de formations dans les cinq archipels du fenua. Les agriculteurs et les pêcheurs pourront notamment se former à la transformation des fruits et légumes ou encore à la transformation des produits de la pêche.



La Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) met en place à partir du 28 octobre la première session de formations destinées aux agriculteurs et aux pêcheurs des cinq archipels du fenua.



Aux Australes et aux Marquises, les professionnels du secteur primaire pourront notamment se former à la transformation des fruits et légumes. Les participants découvriront de nouvelles possibilités pour valoriser leurs produits. Aux Tuamotu, les pêcheurs seront eux formés à la transformation des produits de la pêche. Et pour les agriculteurs des Raromata'i, Les formations portent sur les outils pour améliorer la gestion de son exploitation, et assurer un fonctionnement efficace d’un groupement agricole.



Chaque session accueille 12 stagiaires. Les tarifs appliqués sont de l’ordre de 2 000 Fcfp pour les titulaires de carte professionnelle et de 10 000 Fcfp pour les non titulaires de carte professionnelle.