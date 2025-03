Des formations en distanciel à Terehēamanu

Tahiti, le 11 mars 2025 – Croix-Rouge Compétence Polynésie s’investit en faveur de la formation sanitaire et sociale. Depuis fin 2024, un “partenariat pédagogique” lie l’institut à la communauté de communes du sud de Tahiti, en faveur de formations à distance.





Créé en 2006, l’institut polynésien de formation sanitaire et sociale, ou Croix-Rouge Compétence Polynésie, fait partie des 160 centres de formation de la Croix-Rouge française. La formation de personnels éducatifs et de travailleurs sociaux fait l’objet d’un partenariat avec le ministère des Solidarités et la direction des Affaires sociales. Plusieurs formations sont dispensées (éducateur spécialisé, assistant de service social, accompagnant éducatif et social, moniteur-éducateur, etc.) pour favoriser la montée en compétences. En marge de la préparation aux diplômes d’État, depuis 2014, 1 500 personnes peu ou pas qualifiées, salariées ou vacataires en position d’aide à la personne à domicile ou en familles d’accueil ont également été formées. Depuis peu, les formations s’ouvrent au domaine de la jeunesse et des sports, en faveur de l’animation sociale et du développement social local.

​De Papeete à Taravao et Uturoa

Compte tenu des enjeux de mobilité locaux, les formations de Croix-Rouge Compétence Polynésie sont accessibles en distanciel. C’est le cas de la formation en alternance d’accompagnant éducatif et social (DEAES) dispensée à Papeete, et élargie à Uturoa et Taravao en visioconférence. Au sud de Tahiti, les sessions prennent place au siège de la communauté de communes Terehēamanu, dans le cadre d’un “partenariat pédagogique” qui vise à favoriser l’accès à la formation des salariés, des patentés et des demandeurs d’emploi de la Presqu’île.



Sur cette promotion de 38 personnes, huit sont basées à Taravao. Un bel exemple de décentralisation, à raison de quatre jours de formation par mois jusqu’en juillet 2026. “L’idée, c’est vraiment qu’on puisse mener des formations dans des conditions optimales, sans que les gens aient à se déplacer”, se réjouit Richard Berteil, directeur de Croix-Rouge Compétence Polynésie. Selon une récente publication de la communauté de communes, d’autres formations pourraient suivre : “Elles impliqueront les communes membres de Terehēamanu qui pourront proposer à leurs populations en difficulté un accompagnement de proximité pour favoriser l’accès à l’information sociale, sanitaire, voire médicale”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 11 Mars 2025 à 15:30