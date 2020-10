Des fleurs pour la Toussaint

Nuku Hiva, le 29 octobre 2020 -Sans véritable magasin de fleurs, les habitants de l'île se tournent depuis des décennies vers la famille Gendron pour s'approvisionner. Un millier de fleurs sont prêtes à partir pour ce week-end de la Toussaint.



A Nuku Hiva, il n’existe pas à proprement parler de fleuriste ayant pignon sur rue. Cependant, depuis plus de 30ans, la famille Gendron est spécialisée dans l’activité horticole. Ainsi, sur le terrain familial situé en plein cœur de Taiohae, Cécile et ses enfants plantent diverses espèces afin de satisfaire les besoins de la population en bouquets de fleurs et en plantes en pot. Cette année, à l’occasion des célébrations de la Toussaint, c’est Raimana, le fils de Cécile, qui s’est chargé, avec la complicité de son épouse, de préparer les plantes qui orneront les deux cimetières de Taiohae. "J’ai repris l’affaire de ma mère cette année, explique Raimana, et en l’espace de trois mois, nous avons produit 1000 pieds de célosies ou crêtes de coq et d’œillets d’Inde en prévision de la Toussaint. C’est ce qu’il faut pour fournir le village. C’est un sacré travail que ma mère a fait pratiquement toute sa vie, aujourd’hui c’est mon tour de faire perdurer l’entreprise familiale." Une relève qui ravit Cécile Gendron qui n’a pas caché sa fierté de voir la motivation de son jeune fils face à cette activité de passion.