Des fleurs et de l'artisanat au fare rima'ī de Mara'a à Paea

PAEA, le 15 mai 2018 - Dans le cadre de la fête des mères, la fédération Manu Ura Rima'ī nō Paea organise jusqu'au 27 mai, une exposition au fare artisanal Pāroa, de Maraa. Le public pourra retrouver des fleurs, des fruits et des objets artisanaux. Des formations sont également proposées par les artisans.



Ambiance colorée au fare rima'ī Pāroa de Maraa, à Paea. À l'approche de la fête des mères, la fédération Manu Ura Rima'ī nō Paea organise une exposition florale et artisanale, dans le cadre magique des fameuses grottes de Maraa.



Le public a jusqu'au 27 mai pour découvrir le savoir-faire des artisans et des horticulteurs de la commune.



Chapeaux, colliers, bijoux, pāreu ou encore diverses plantes, le panel est large. Pour agrémenter ces deux semaines d'exposition, les " artisans prévoient des cours d'apprentissage à l'artisanat et aux différentes techniques d’horticulture, ainsi que des démonstrations de fabrication de ka'aku ", indique la commune.



" Un espace sera aménagé sur place pour les visiteurs qui souhaiteront se faire tatouer par un professionnel ", poursuit le communiqué.



Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Maureen Wong, la présidente de la fédération, au 87 24 80 70, ou par mail à wmaureenpyf@gmail.com.