Des fèves tatouées dans la galette des rois

Sarah Bourgeon, qui gère les boutiques de son mari Laurent pâtissier, a commandé 450 fèves à Alain Prudhomme, un potier retraité dans un village de Bourgogne. C'est la troisième fois que le couple et l'artisan collaborent ensemble. La première année, le potier avait réalisé une collection portant sur les différentes communes de Tahiti, l'an dernier sur les poissons et cette année Sarah Bourgeon lui a proposé de créer une série sur le tatouage polynésien.

"J'ai eu l'occasion de vivre à deux reprises en Polynésie, ce territoire m'a habité depuis un demi-siècle. Cela fait trois ans que je fabrique des fèves pour Couleur Cacao. Le thème de cette année a été le plus long à réaliser, car c'est un travail très minutieux. Je crée chacune des fèves 100% à la main du support au décor. J'ai essayé de toutes les différencier. J'ai réalisé de longues recherches sur les tatouages polynésiens, je me suis inspiré de plusieurs thèmes comme les masques, les tortues, les hameçons, les ancres, les tatouages d'épaule, etc. Elles sont en porcelaine, je les décore une à une puis je les fais cuire à 1220°C en mono cuisson. Je suis ravi qu'elles soient diffusées à Tahiti", souligne le potier.

Chaque fève est unique et numérotée. Les galettes de 6 et 8 personnes contiennent une fève, tandis que celles de 10 et 12 personnes sont dotées de deux.