Des étudiants tahitiens confinés dans l’Utah

À l'image de la continuité pédagogique qui sera mise en place au fenua dans les prochains jours, les étudiants tahitiens de l'Utah suivent depuis le 16 mars des cours en ligne, sur une plate-forme spécialement préparée par leur lycée.



“On commence vers 9 heures et on fini en général en fin d'après-midi. Ce ne sont pas vraiment des cours, mais plutôt des devoirs à rendre. On a une certaine heure pour les rendre et si on ne respecte pas ces délais, on est marqué absent dans la matière. Tous les devoirs que nous rendons pendant la période de confinement vont compter pour valider notre année. On essaye donc d'être le plus sérieux possible même si c'est pas évident”, assure Reimanutea.



En attendant la levée du confinement, ils prennent donc eux-aussi leur mal en patience.