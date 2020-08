“Mon fils devait voir vendredi matin quelqu’un de l’OPH pour avoir les clés de son appartement, mais la personne a annulé le rendez-vous. Il ne connaît personne à Tahiti, ce n’est pas facile. Heureusement, un professeur de l’Université lui a proposé de l’héberger très gentiment, le temps que le problème soit résolu”, explique un peu anxieuse la mère d’un étudiant en licence, venu des archipels éloignés.“Sept ou huit étudiants sont passés me voir ce matin et m’ont dit qu’ils n’avaient toujours pas les clés de leur logement, ils étaient un peu angoissés”, remarque Rudy Maopi, de Mouv’e, (la maison des œuvres universitaires et de la vie étudiante), qui s’occupe, notamment des cités universitaires, gérées, elles, par l’Université de la Polynésie française (UPF). “Malheureusement, on n’a plus de place, on est complet, sinon on les aurait aidés bien sûr”, explique Rudy Maopi.Heureusement, cette situation ne va pas s’éterniser et les étudiants devraient très rapidement pouvoir dormir bien au chaud dans leur nouveau logement d’ici très peu de temps.“On est au courant de cette situation, nos équipes se sont mobilisées hier et continuent de se mobiliser. On appelle les étudiants à se manifester auprès de l’OPH, s’il ne l’ont pas fait déjà. On ne les laissera pas en déshérence, on espère que le problème sera réglé demain”, assure le directeur général de l’OPH, Moana Blanchard.« Entre la fermeture vendredi et la mise en place de mesures barrières supplémentaires, car on distribue maintenant les clés bâtiment par bâtiment pour éviter les contacts, cela est un peu plus long. Mais surtout si les étudiants n'ont pas eu leurs clés et qu'ils sont dans l'urgence, qu'ils nous appellent au 40 46 36 36 ou qu'ils nous envoient un mail à [email protected] pour qu'ils nous expliquent leur situation », détaille Dayana, de l'OPH.