Des élus et des dettes à Moorea

"Heureusement que John Toromona a clarifié la situation, car on aurait tous pensé que c'est notre collègue élu”, a réagi de nouveau Maire Bopp Dupont. “Peut-être que la majorité souhaite que Julien aille les rejoindre”. En s'adressant au tavana de Moorea-Maiao, cette dernière lui a demandé de vérifier les informations avant de soumettre les dossiers aux élus du conseil municipal : “c'est un manque de rigueur, et que cela soit la première et la dernière fois”.



De son côté, l'élu de Te'avaro Julien Tuariihionoa s'est dit soulagé mais meurtri dans sa dignité. “Ils ont voulu me salir. J'ai demandé qu'ils s'excusent par courrier (...). Ces dettes ne sont pas à moi d'où le courrier leur demandant de les effacer. Les employés n'ont pas bien fait leur travail (...). Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont envoyé ces courriers me demandant de payer ces dettes. Pour moi ce sont des manigances politiques. Ils veulent me salir auprès de la population”. Ce dossier a donc été retiré de l'ordre du jour. Côté majorité, aucune réaction à l'issue du conseil municipal. Instruction avait été donnée de ne pas s'adresser aux médias.



Autre délibération prise lors de ce conseil municipal, les indemnités des élus, qui varient de 352 000 à 105 870 Fcfp. Ainsi le tavana de Moorea-Maiao touche une indemnité de 352 000 Fcfp, les tavana délégués de Paopao, Afareaitu et Haapiti 310 718 Fcfp, ceux de Papetoai et Te'avaro 261 332 Fcfp et enfin le maire délégué de Maiao bénéficie lui d'une indemnité de 95 685 Fcfp. Les adjoints ont eux aussi droit à une indemnité, de 153 160 Fcfp pour la première adjointe, 123 515 pour la deuxième adjointe et 105 870 pour le troisième jusqu'au neuvième adjoint au maire.