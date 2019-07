Des élus de Martinique réclament "des mesures ambitieuses" contre la prolifération des armes

Paris, France | AFP | mardi 30/07/2019 - Le maire de Fort-de-France et trois députés martiniquais réclament, dans une déclaration commune, des" mesures ambitieuses" pour lutter contre "la prolifération des armes et la délinquance juvénile", face à "l'augmentation des actes de violences" dans leur île.



Selon la radio RCI Martinique, depuis le début de l'année, les autorités recensent 15 meurtres dont 12 commis avec une arme à feu. L'un des derniers homicides concerne un adolescent de 15 ans, tué d'une balle dans la tête fin juillet à Volga-plage (Fort-de-France).

Dans cette déclaration commune, dont l'AFP a eu copie mardi, le maire Didier Laguerre et les députés Serge Letchimy, Josette Manin (apparentés PS), et Jean-Philippe Nilor (GDR, groupe à dominante PCF), demandent notamment la mise en place "d'un véritable plan de lutte contre la délinquance juvénile". Ils réclament également que "soient débloqués 1.000 à 1.200 postes, via des contrats d'adultes relais d'éducateurs de rue en direction des associations et des villes".

Les élus réclament également "des mesures législatives spécifiques" contre la prolifération des armes à feu.

Enfin ils souhaitent être reçus "en urgence par les ministre de l'Intérieur, des Outre-mer et de l'emploi". "Nous ne pouvons nous résoudre au fait que le seul horizon pour notre pays soit celui d'un territoire de non droit", concluent les élus.