Des élèves infirmiers en mission prévention à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 15 juin 2021 – Deux étudiants infirmiers ont porté pendant deux mois un projet d'actions de prévention et de promotion de la santé à Nuku Hiva. Parmi leurs nombreuses actions, un programme de sensibilisation aux risques d'addiction adressé aux élèves de CM2 qui rejoindront bientôt le collège.



C’est l’aboutissement de plusieurs semaines d’actions, de prévention et de promotion de santé pour deux étudiants infirmiers de l’institut de formation des professions de santé (IFPS) Mathilde Frébault. Depuis le mois d'avril, Ina Pater Gonon et Heikua Gonon, en collaboration avec la cellule de promotion de la Santé des îles Marquises Nord et sa responsable Stéphanie Nouel ont, dans le cadre de leur stage, porté un projet sanitaire . Parmi leurs actions, celle faite auprès de la classe de CM2 de l’école de Patoa Vivre sans produits addictifs. Il tenait à cœur aux étudiants que ces jeunes soient sensibilisés aux risques des addictions avant leur rentrée au collège. Une période sensible ou l’influence des pairs et la recherche d’appartenance à un groupe peut pousser les jeunes à faire certaines expériences et entraîner certains comportements à risques. Une initiative à laquelle les élèves ont parfaitement répondu, faisant notamment preuve d'une grande sensibilité dans la création des affiches qu'ils devaient réaliser. Ils ont ainsi produit des messages clairs et inspirants mettant en garde les petits comme les grands sur le danger des addictions liées au tabac, à l’alcool et au cannabis.



En parallèle, d’autres actions de prévention et de promotion de santé ont été menées notamment à la maison de l'Enfance et dans les établissements scolaires, l’école de Saint Joseph, le collège, le lycée Saint Athanase et à la cellule de promotion de Taiohae. La semaine dernière, le centre de consultations spécialisées en alcoologie et toxicomanie (CCSAT), la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), le centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CDIFF) et le Fare Tama Hau se sont mobilisés pour de nouvelles actions de prévention des addictions.



À l'issue de leur stage, les étudiants, ravis des échanges avec la population locale et les professionnels de santé sont confortés dans leur choix de projet professionnel : être infirmiers aux Marquises.