Des élèves de Raiatea disent stop aux violences faites aux femmes

Raiatea, le 9 mars 2021 – Les deux établissements scolaires de l'île qui ont participé au concours d'affiches sur le thème de la violence faite aux femmes, à l'occasion de la journée des droits de la femme, ont chacun décroché un prix.



Chaque année, le vice-rectorat et la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) organisent sur l'ensemble du territoire un concours d'affiches ayant pour thème “Contre les violences faites aux femmes”. A Raiatea, seuls deux établissements, et c'est regrettable, y ont répondu : le lycée professionnel de Uturoa et le collège Anne-Marie Javouhey. Chacun a remporté le 2e prix dans sa catégorie, le LEP avec sa classe de 1ère bac pro et AMJ avec sa classe de 6eC.



La professeure documentaliste du collège AMJ Stéphanie Dubois a vu le travail de l'un de ses groupes, parmi les quinze inscrits au sein des classes de 5e et 6e, être retenu en finale par la DGEE. Le verdict est tombé lundi : 2e prix pour l’affiche au graphisme simple et au message sans ambiguïté, intitulée Photo de famille dans laquelle la mère n’apparaît pas et le mot maman a été sciemment coupé pour signifier qu'elle a été tuée par le mari. Afin de fêter cette distinction, une petite cérémonie a été organisée au sein de l'établissement pour une remise symbolique de trophée suivie d'une collation.



Au lycée professionnel, c’est toute la classe de maintenance mécanique qui a planché sur le concours et trois représentants se sont vus décerner eux aussi, un 2e prix du jury. Leur affiche représentait deux voies qui se présentent quand on se met en couple : la violence ou le respect.