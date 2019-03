Des détenus polynésiens raflent six prix au festival de la BD d'Angoulême

Papeete, le 9 mars 2019 - Pour leur première participation, les détenus polynésiens de Nuutania et de Tatutu ont décroché six prix lors de l'édition 2019 du concours Transmurailles. Organisé dans le cadre du 46e festival international de la bande dessinée d'Angoulême, ce concours, qui avait pour thème cette année la mer, est destiné aux personnes détenues. Une remise des prix avait lieu ce jeudi 7 mars pour récompenser les lauréats de Nuutania.



Pour M.T, le pseudo de dessinateur de l'un des lauréats, ce concours a été véritablement un déclic. "Je ne m'attendais pas du tout à gagner, j'ai été très étonné... C'est la première fois que je gagne un prix. Maintenant, je dessine dans ma cellule, ça m'occupe. Cela me permet de ne plus penser à la prison, de m'évader ! Je fais des dessins pour ma fille, je lui donne quand elle vient me voir au parloir. Elle veut se mettre au dessin comme moi !" , évoque avec une once de fierté l'homme.

M.T, tout comme une quinzaine de personnes détenues à Nuutania ou à Tatutu, a participé au concours de BD Transmurailles. Kimi'e, elle, a remporté le Grand Prix féminin des Isles. Et malgré sa réserve, la jeune femme, davantage à l'aise avec un crayon qu'avec les discours, esquisse un sourire, qui vient de loin, lorsqu'elle a reçu son prix ce jeudi. "Je ne m'attendais vraiment pas à gagner un prix. Je n'avais pas dessiné depuis le lycée. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. Mes copines de cellule m'ont aidée pour l'histoire" , reconnaît modestement la gagnante.