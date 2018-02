Des députés de La Réunion s'inquiètent pour l'accession sociale à la propriété en Outre-mer

Paris, France | AFP | mercredi 07/02/2018 - Deux députés de La Réunion, LR) se sont inquiétés mercredi de la fin de l'accession sociale à la propriété dans les Outre-mer, "une violence" contre les familles et une "régression sociale", selon eux.



Lors des questions au gouvernement devant l'Assemblée nationale, Huguette Bello a souligné qu'avec la suppression de "l'allocation logement accession dans les Outre-mer", "des milliers de ménages parmi les plus modestes devront abandonner leurs rêves de devenir propriétaire ou de réhabiliter leur logement".



"Violente pour les familles", cette décision est aussi "catastrophique" pour "les petites entreprises artisanales du BTP", soit pour La Réunion, "300 petites entreprises et 1.000 emplois directs menacés", a-t-elle insisté.



"De nombreuses familles sont en train de vivre la fin d’un rêve suite à la mise en œuvre de l'article 126 de la loi de finances dans le cadre de la réforme des aides personnelles au logement (APL, ALS, ALF) qui supprime l'allocation logement pour les dispositifs d'accession à la propriété et à l'amélioration de l'habitat et de location accession", a renchéri dans une tribune publiée mercredi, le député David Lorion.



"La nouvelle politique menée par le gouvernement actuelle marque un coup d’arrêt à ce rêve d’accession à la propriété qui devenait bien souvent réalité pour des Réunionnais modestes. Je considère qu’il s’agit d’une véritable régression sociale", assure-t-il.



Il souligne que "les aides au logement permettaient aux familles d’être solvables pour obtenir l'obtention des prêts complémentaires aux subventions de l’État ("Logement évolutif social" et "Amélioration de l'Habitat)".



Cette décision "pénalise des familles très modestes, dont 30% ont des ressources inférieures à 514 euros, 71% ont un revenu inférieur au Smic", ajoute-t-il.



Répondant à la députée Bello, le secrétaire d’État Julien Denormandie a assuré que le gouvernement favorisait "l'accession sociale", notamment en votant "sur plusieurs années le prolongement du prêt à taux zéro dans les territoires ultramarins", ce qui concerne selon lui "2.000 logements outre-mer".



Il a aussi rappelé que "la réforme sur la réduction des loyers de solidarité" (la baisse, inscrite dans le budget 2018, des aides pour les occupants des logements sociaux, et qui serait compensée par une baisse de loyers équivalente imposée aux bailleurs sociaux), ne concernait pas les outre-mer.