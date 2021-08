Des déplacements encore trop nombreux à Raiatea

Tahiti, le 28 août 2021 – Aux îles Sous-le-Vent, le taux de vaccination de la population n’est que de 31% alors que 25 hospitalisations dont huit en réanimation sont actuellement en cours à l’hôpital d’Uturoa. Une situation préoccupante pour les élus, notamment à Raiatea où les consignes de limitation de déplacement ne seraient que très peu respectées.



Vendredi à Raiatea, une rencontre entre le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, le président de la Polynésie française, Édouard Fritch et l'ensemble des maires des îles Sous-le-Vent a permis de faire le point sur la situation sanitaire inquiétante de l’archipel. Le bilan est lourd sur l’ensemble des sept communes des Raromatai : Un total de 1 221 cas actifs a été enregistré alors que 25 patients sont actuellement hospitalisés à l’hôpital de Uturoa dont 8 en réanimation. Aussi, quatre décès sont à déplorer depuis une semaine.



Dans un même temps, le taux de vaccination de 31% de la population totale de cet archipel « reste très insatisfaisant » a indiqué la direction de l’hôpital d’Uturoa. « Les vaccinodromes se multiplient au sein des îles des Raromatai. Nous allons même vacciner le dimanche ». À Raiatea, la problématique hospitalière ne serait pas liée à la saturation des lits, mais à la gravité des cas hospitalisés. « Si nous souffrons, si nos familles souffrent, c’est parce que nous ne sommes pas assez vaccinés, alors que cela fait plus de sept mois que nous appelons avec force, notre population à se faire vacciner. Aujourd’hui, il faut nous souder, nous les maires. Il nous faut changer de stratégie sur le terrain afin d’amener la population à se rendre massivement vers la vaccination », a souligné Édouard Fritch.



Une demande de renforcement des restrictions



Vendredi, les élus de Raiatea ont signalé que les déplacements de la population dans l’île restent encore trop nombreux et que les habitants ne respectent pas les consignes de limitation des contacts entre les personnes. Pour stopper ce flux, les élus de l’île ont demandé à l’État et au Pays un renforcement des restrictions pour les déplacements de personnes. Dominique Sorain a insisté auprès des forces de l’ordre pour que les contrôles soient assurés avec rigueur. Il a également rappelé que les principes qui encadrent ces mesures administratives ont pour objectif principal de diminuer le brassage de population pour casser les chaînes de contamination.



Les élus des Raromatai ont également remarqué une « forte » et « anormale » fréquentation des commerces de proximité. Une restriction des horaires d’ouverture ou une plus stricte limitation des capacités d’accueil ne sont pas à exclure. Il a été rappelé que ces déplacements pour des achats alimentaires devaient se limiter aux besoins impérieux. Les commerces n’accepteront dorénavant qu’une personne par famille.



Le contrôle des voyages inter-îles a également été évoqué avec l’obligation de produire, comme au départ de Tahiti, un test négatif ou un certificat vaccinal complet au départ ou à l’arrivée dans chaque île. Il a aussi été question de la fermeture, à partir de midi, des commerces à Uturoa afin de réduire le flux de véhicules qui convergent vers la capitale des îles Sous-le-Vent dans la journée.