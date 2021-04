Des demandeurs d'emploi sur la voie de la réinsertion à Bora Bora

Bora Bora, le 20 avril 2021 – Le Sefi organise une formation d’aide à la réinsertion professionnelle à destination de demandeurs d’emploi à Bora Bora. Ainsi 25 personnes participent à des remises à niveau et sont guidées sur leur orientation et recherche d’emploi.



Quelque 25 demandeurs d’emploi ont participé à Bora Bora à la formation de réinsertion proposée par le Sefi et animée par Céline Chenu et Sonia Rabier, deux formatrices de Grand angle formation (GAF). L’objectif est de leur redonner confiance en eux et les aider à s’orienter. Pendant quatre mois, ces stagiaires bénéficieront notamment de remise à niveau en mathématiques et français et seront guidés dans leur projet d’insertion professionnelle.



Comme l’indique la formatrice Sonia Rabier, “la formation se passe super bien, les stagiaires sont motivés et nous ont accueillis dans la joie. Ils sont volontaires et montrent une réelle envie d’apprendre (…) Ils ont envie de reprendre le chemin du travail donc ils ont des bons objectifs. Séparés en deux groupes pour une meilleure concentration, les stagiaires semblent eux aussi satisfaits de cette opportunité d’être coachés sur leur réinsertion professionnelle. C’est le cas de Niuhere Troppe : “Je trouve la formation très bien, j’ai fait une remise à niveau en français et maths. C’est important car j’apprends beaucoup de choses, par exemple comment passer un entretien et signer un contrat en entreprise. On apprend comment se présenter et comment se tenir devant les chefs d’entreprise.” Laure Hauata, autre participante surenchérit : ”Ça se passe très bien, je me sens très bien dans mon groupe. Les formateurs nous expliquent bien l‘orientation. J’ai toujours voulu être employée commerciale et cela va beaucoup me servir.”



La formatrice Céline Chenu, précise que l’objectif final pour tous est d’obtenir un CDI, ils doivent donc apprendre à être à l’aise avec leur recherche d’emploi. “Je travaille avec eux le français et les maths mais aussi comment construire un CV et tout l’aspect social, c’est très complet. Je constate que de nombreux adultes en formation aujourd’hui se rendent compte qu’ils ont raté beaucoup de choses dans leur scolarité ou ont arrêté l’école trop tôt. Maintenant ils sont contents de pouvoir combler les lacunes. Mais surtout il faut s’accrocher et ne pas lâcher à la première difficulté et c’est ça qui leur manque aujourd’hui.”



À partir du troisième mois, les stagiaires devront faire un passage en entreprise. Une deuxième session de formations, toujours destinée aux sans emploi est prévue à partir du mois d’août.