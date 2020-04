Des débris d'un hélicoptère de l'Otan retrouvés en mer entre la Grèce et l'Italie

Athènes, Grèce | AFP | jeudi 30/04/2020 - Des débris d'un hélicoptère canadien porté disparu mercredi soir lors d'une opération de surveillance de l'Otan, ont été retrouvés en mer Ionienne entre la Grèce et l'Italie, a-t-on appris auprès de l'armée grecque.



Six personnes étaient à bord de cet hélicoptère des forces canadiennes, a précisé un responsable de l'état major, ayant requis l'anonymat.



"Des débris ont été retrouvés dans la zone de contrôle et d'intervention de l'Italie" en mer Ionienne et "la Grèce a envoyé un hélicoptère de la marine de guerre pour participer à l'opération de sauvetage", a-t-il indiqué ce responsable.



Cette opération de recherches et de sauvetage est "coordonnée par le centre de sauvetage maritime italien", a précisé l'état-major grec dans un communiqué.



"Après une demande des autorités italiennes", un hélicoptère "de la marine de guerre grecque avec quatre membres d'équipage et un sauveteur" a décollé jeudi à 06H30 locales (03H30 GMT).



Cet appareil participe "à l'opération de recherches et de sauvetage au large de l'île (grecque) de Céphalonie et dans la zone de contrôle de Rome après le crash en mer d'un hélicoptère des forces canadiennes", a poursuivi l'état-major.



Il sera renforcé à partir de 17H30 locales (14H30 GMT) par "un avion C–130 de l'armée de l'air grecque".



Le commandement militaire de l'Otan, établi à Mons en Belgique, a confirmé mercredi soir "la disparition d'un hélicoptère", avant la confirmation "du crash de l'hélicoptère Cyclone Sikorsky CH-148" dans un communiqué jeudi.



"Cet hélicoptère, dont la base est la frégate canadienne Fredericton, s'est écrasé alors qu'il opérait au large, entre la Grèce et l'Italie, le 29 avril 2020".



Un corps retrouvé selon la ERT



Selon le colonel Juanita Chang, citée dans ce communiqué de l'Alliance atlantique, "l'opération des recherches est assistée par des forces grecques, italiennes, turques et des Etats-Unis".



"Un corps a aussi été découvert" avec des débris d'appareil "dans les eaux internationales au large de l'île grecque de Céphalonie", a annoncé la télévision publique grecque ERT.



Mais la source militaire grecque n'a pas confirmé cette information.



De son côté, l'Otan a précisé que des "détails concernant l'équipage de l'hélicoptère seront publiés en conformité avec les procédures nationales". En règle générale, il incombe au pays des ressortissants de victimes éventuelles de publier ces informations.



Les Forces armées canadiennes ont annoncé avoir contacté "tous les membres directs de la famille de ceux qui se trouvaient à bord" de l'appareil "impliqué dans un accident en mer Méditerranée", selon un message publié sur Twitter jeudi matin, sans toutefois annoncer de victimes.



Elles avaient indiqué la veille que l'hélicoptère, un CH-148 Cyclone déployé à bord de la frégate NCSM Fredericton, avait été "perdu alors qu'il participait à des exercices avec des membres alliés près de la Grèce", dans un précédent message publié sur Facebook et Twitter.



La frégate et l'hélicoptère étaient déployés depuis le 20 janvier 2020, d'après le site du ministère canadien de la Défense.



Selon Juanita Chang, "la frégate NCSM Fredericton est une unité maritime de l'Otan qui avait appareillé récemment de la base navale de Souda, située sur l'île grecque de Crète".



Cette unité a participé à "des exercices militaires avec des forces de la marine turque et puis avec celles de la marine grecque la semaine dernière".