Des crues subites font neuf morts en Indonésie

Medan, Indonésie | AFP | jeudi 29/01/2020 - Des crues subites et des glissements de terrain ont fait au moins neuf morts sur l'île de Sumatra en Indonésie et contraint plusieurs milliers de personnes à s'abriter dans des refuges, a annoncé jeudi l'agence locale de gestion des catastrophes.



Les pluies torrentielles qui se sont déversées sur le nord de Sumatra cette semaine ont fait sortir des cours d'eau de leur lit et provoqué des glissements de terrains.

La plupart des victimes se sont noyées et "nous soupçonnons que deux d'entre elles ont été tuées par des troncs d'arbres" emportés par les courants, a expliqué Safaruddin Ananda Nasution, chef de l'agence pour le département de Tapanuli centre.

Les coupes de bois illégales, nombreuses dans cette région, ont aussi pu contribuer au déclenchement des glissements de terrain, a-t-il souligné.

Les catastrophes naturelles ont contraint plusieurs milliers d'habitants à quitter leur domicile pour s'abriter dans des refuges.

Début janvier déjà, des précipitations record avaient déclenché des inondations et des glissements de terrain dans la région de la capitale Jakarta, sur l'île de Java, causant près de 70 morts.

Des quartiers entiers de la mégalopole de quelque 30 millions d'habitants ont été envahis par les eaux et plusieurs dizaines de milliers d'habitants ont dû quitter leur domicile.

Les inondations sont fréquentes dans l'archipel d'Asie du Sud-Est à la saison des pluies qui débute en novembre.