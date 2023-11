Des cours de self-défense pour les étudiants d'Outumaoro

Tahiti, le 13 novembre 2023 - Ce samedi à la salle du Centre d’hébergement des étudiants de Outumaoro, la 3e édition de la Journée sports de combat et self-défense sera organisée par l'Association des résidents du centre d'hébergement de Outumaoro (Arche). Cette initiative est née il y a trois ans, après une augmentation des agressions dans la zone.



Avec sa 3e édition de la Journée sports de combat et self-défense, qui se tiendra de 8 heures à midi ce samedi, l'Association des résidents du centre d'hébergement de Outumaoro (Arche) conserve le même objectif : apprendre à se défendre face aux agressions. Cette initiative a vu le jour, il y a trois ans, après une augmentation significative du nombre de violences au Centre d'hébergement des étudiants (CHE) de l'université. Depuis la reprise des cours, “il y a déjà eu une attaque par arme blanche”, révèle Yann le Guilloux, le président de l'Arche.



Cette journée est exclusivement réservée aux habitants du CHE, “des liens d'inscription ont été placardés sur tous les bâtiments”, détaille Yann le Guilloux. De plus, l'événement s'adresse en priorité aux femmes et les personnes appartenant à la communauté LGBT. “Le principe étant de donner des rudiments de self-défense aux résidents pour les sensibiliser sur les gestes à adopter, comme alerter, prendre la fuite, coopérer avec l'agresseur et en dernier recours, se défendre”, écrit l'Arche dans un communiqué.



Tai jitsu, kali et boxe thaïlandaise



Au programme de la journée, des initiations à trois arts martiaux, sous forme d'ateliers. Premièrement le tai jitsu, avec le Club Tai Jitsu no Pirae, au cours duquel les participants apprendront les dégagements sur saisie de poignet et les défenses sur attaque au bâton ou à la matraque. Après, ce sera au tour du kali, un art martial philippin de self-défense, avec le Club Vai Ora Noa, où cette fois-ci, les apprentis combattants découvriront comment se défendre face à des armes blanches et comment utiliser les objets du quotidien lors d'agressions. Enfin, après les techniques d'autodéfense, place à l'attaque, avec une dernière initiation à la boxe thaïlandaise. Le Club Tahiti Fearless, partenaire de l'événement, donnera un cours qui présentera l'utilisation de ses huit membres (poings, coudes, genoux, pieds pour attaquer). À noter que ces associations sportives viennent bénévolement.