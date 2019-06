Des coupures d'électricité incessantes à Moorea

MOOREA, le 6 juin 2019 - Suite à un dysfonctionnement d'équipement, une coupure générale d'électricité est survenue mercredi en fin de journée sur l'île de Moorea. D'autres coupures se sont également produites ce jeudi à Haapiti, Vaiare et Afareitu.



Blackout à Moorea. Selon un communiqué d'EDT diffusé mercredi sur les réseaux sociaux, "un dysfonctionnement d’équipements est survenu le mercredi 5 juin 2019 à 17 h 20 sur Moorea. Cet incident a provoqué une suspension temporaire de l’alimentation électrique sur l’île. les agents EDT sont actuellement en pleine opération à la centrale électrique John Teariki de Vaiare. Tous les moyens humains et matériels sont mis en œuvre afin de rétablir une situation normale dans les meilleurs délais."



Si le courant est bien revenu dans la soirée de mercredi dans les foyers de l'île sœur, ce jeudi des coupures d'électricité sont encore survenues à Vaiare, Afareaitu et Haapiti. "Le courant a par exemple été coupée entre 8 h et 14 h à Vaiare ce jeudi", indique un agent de la commune de Moorea. Contactée la direction d'EDT n'a pas souhaité réagir sur ces nouvelles coupures.



Mais selon le planning des travaux consultable sur le site internet de la société, des interventions étaient prévues sur le réseau électrique ce jeudi entre Teavaro et Temae. Des coupures de courant qui ont paralysé quelques services de la commune de Moorea-Maiao, obligeant la fermeture des pôles urbanisme et foncier.



A noter que la commune de Moorea est concernée par le renouvellement de la concession EDT prévue l'année prochaine. Les autres communes concernées sont Huahine, Taputapuatea, Tumara’a, Taha’a, Rangiroa, Rurutu, Ua Pou, Hiva Oa et Nuku Hiva.