Des coups pour un regard

A la barre ce vendredi, le jeune pêcheur de 24 ans fait son mea culpa : « je me suis emporté, je m’excuse. » « Vous ne lui adressez même pas un mot alors qu’il est assis et ne demande rien ! » s’agace le juge unique.



Quand elles apprennent que le prévenu gagne très peu d’argent, les victimes hésitent à demander des dommages intérêts. Il finit par statuer sur la somme de 50 000 francs.



« Un coup de poing peut vous mener devant le tribunal de police mais aussi devant un tribunal correctionnel si les dommages sont plus importants. Et même devant une cour d’assises !! » , rappelle le procureur de la République qui requiert 80 heures de TIG.



Le juge unique suit finalement les réquisitions du ministère public.