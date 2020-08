Des contrôles ce week-end... sur les lagons

Papeete, le 31 juillet 2020 - Plusieurs opérations de contrôle et de sensibilisation sont prévues durant le week-end par les autorités dans les lagons et au large de Tahiti, Moorea et d’autres îles de Polynésie française.



Des opérations de sensibilisation et de contrôle relatives à la sécurité nautique sont organisées ce week-end du 1er et 2 août 2020 dans les lagons et au large de Tahiti, Moorea et d’autres îles de Polynésie française. Ces opérations associeront les différents services de l’État et du Pays impliqués dans l’action de l’État en mer : Gendarmerie nationale, Marine nationale/Gendarmerie maritime, Affaires maritimes, Direction de la Police aux frontières, Direction Polynésienne des Affaires Maritimes, Direction de la Jeunesse et des Sports et FEPSM.