Des contrats en alternance chez EDF pour des jeunes ultra-marins

PARIS, le 8 janvier 2019 - Une convention a été signée ce mardi, entre le Pdg du Groupe EDF, Jean-Bernard Lévy et Florus Nestar, directeur général de L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM). Ce contrat d'une durée de trois ans permettra à une soixantaine de jeunes accompagnés par LADOM et issus des Outre-mer, d’avoir accès à des contrats en alternance au sein des sites du Groupe EDF en France hexagonale.



En présence de la Ministre des Outre-mer, Annick Girardin, le Groupe EDG, représenté par son Pdg, Jean-Bernard Lévy et Florus Nestar, directeur général de L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), ont signé une convention qui permettra à une soixantaine de jeunes ultra-marins de bénéficier des contrats en alternance au sein des sites du Groupe EDF en France hexagonale. Le partenariat est conclu pour une durée de trois ans et concerne des jeunes âgés de plus de 18 ans.



Ce partenariat a été effectué dans le cadre de l'insertion professionnelle des jeunes ultra-marins.



L'intérêt, pour LADOM, est d'amplifier la portée de son dispositif de formation professionnelle en mobilité, en sécurisant l’accès des jeunes accompagnés à des contrats en alternance en France Hexagonale. " LADOM souhaite signer des conventions avec des grands groupes implantés dans l’Hexagone et qui ont des filiales en Outre-mer. Ce qui bien entendu est le cas du Groupe EDF. Ce partenariat apporte des réponses à la problématique du retour au pays que soulèvent des élus des territoires ultramarins confrontés au vieillissement démographique ", indique Florus Nestar, directeur général de LADOM.



Le Groupe EDF vise quant à lui le développement de compétences dans les métiers de la transition énergétique, particulièrement dans les territoires d’outre-mer. " Le partenariat signé avec LADOM avait vocation à compléter l’action d’EDF en matière d’insertion professionnelle en Outre-mer, et à enrichir le potentiel de recrutement dans des profils adaptés dans les métiers d’EDF ", explique le Pdg du Groupe EDF, Jean-Bernard Lévy.



Et la Ministre des Outre-mer, Annick Girardin, de conclure : " Cette convention, c’est la constitution d’un vivier de talents futurs, techniciens et cadres du groupe EDF, pour le rayonnement de la France des trois océans. C’est un véritable partenariat gagnant/gagnant entre le jeune et l’entreprise, un investissement sur la durée dans les compétences qui fera date dans les autres grands groupes français. "