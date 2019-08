Des chiens formés pour détecter l’ice

Pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Sorain, une « nouvelle étape » a été franchie : « Nous savons que le trafic de drogue se développe notamment à partir des colis postaux car c’est plus anonyme et il y a une tentation des trafiquants de faire rentrer des quantités non négligeables. Nous voulions former les chiens qui ne détectaient pas suffisamment l’ice et je tiens d’ailleurs à remercier les forces néo-zélandaises car elles nous ont apporté la technicité, les moyens de dressage pour faire en sorte que les chiens soient plus efficaces. Le fait d’avoir ces capacités de détection sur les colis postaux va donner d’autres résultats. Un nouveau palier va être atteint. »