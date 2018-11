Des centaines de cochons entiers volés pendant 6 ans

PAPEETE, le 22 novembre 2018 - Quatre personnes ont été mises en examen ce mercredi dans le cadre d'une enquête pour vol et recel de vol. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à un conséquent trafic de cochons. Plusieurs employés de la Charcuterie du Pacifique seraient impliqués dans le dossier.



Après plusieurs semaines d'enquête effectuée par la Brigade de Recherches de Faa'a, quatre individus ont été présentés ce mardi devant le juge d'instruction qui les a mis en examen pour vol et recel de vol. Selon nos informations, cela ferait au moins six ans, qu'un trafic de cochons entiers aurait été mis en place au sein de la Charcuterie du Pacifique.



Les faits porteraient sur des centaines de carcasses qui étaient revendues à un prix inférieur à celui du marché. Un chauffeur livreur serait au coeur de ce trafic.



D'autres individus devraient être présentés dans la matinée devant le juge d'instruction, Frédéric Vue.