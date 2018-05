Des centaines d'habitants de Hawaï évacués après une éruption

Crachant d'importantes coulées de lave depuis jeudi, le volcan Kilauea, à Hawaï, est l'un des plus actifs au monde, avec un lac de lave à son sommet et une éruption quasi-permanente depuis 1983 sur son flanc oriental.



Kilauea fait partie des cinq volcans de l'île de Hawaï, aussi appelée Grande Ile et est la résidence de Pele, la déesse du feu, selon la mythologie locale.



Q: Est-ce que cette éruption est inhabituelle?

R: Kilauea est un volcan dit "effusif", rejetant de la lave depuis son cratère principal et deux fissures éruptives, accompagnées en de rares occasions d'explosions.



"Il est habituel pour Kilauea d'entrer en éruption non pas par le sommet, mais par les fissures", explique à l'AFP la volcanologue Eleonora Rivalta, du centre de recherche allemand pour les géosciences.



"Ce qui est en revanche plutôt inhabituel, au moins au cours des dernières décennies, est que l'éruption se déroule plus loin le long du rift Est et donc près d'habitations", poursuit la chercheuse. "Mais ceci fait partie du comportement connu du volcan".



Kilauea, qui signifie "crachant" en hawaïen, est né dans les profondeurs marines il y a environ un demi-million d'années. Ses coulées de lave successives ont formé un volcan qui a émergé de l'eau il y a environ 100.000 ans. Son sommet se trouve à 1.250 mètres au dessus du niveau de la mer et est couronné par le cratère Halema'uma'u, qui comprend un des deux plus grands lacs de lave du globe.



Q: Quand le volcan est-il déjà entré en éruption?

R: Vers 1790, une importante éruption, avec des cendres brûlantes et des gaz, a probablement tué des centaines de personnes, ce qui constitue l'épisode le plus meurtrier du volcan.



En 1924, une personne est décédée alors que le volcan crachait des colonnes de cendres et poussières a plus de 3 kilomètres de haut, ainsi que des pierres incandescentes plus lourdes qu'un éléphant adulte à plus d'un kilomètre.



Q: Et plus récemment?

R: Kilauea connaît une double éruption. La première a débuté en 1983 dans le rift Est et n'a pas cessé depuis. Elle a agrandi l'île de plus de 200 hectares sur sa rive sud et ne montre pas de signes de faiblesse. L'épisode actuel en fait partie.



Le deuxième événement a commencé en 2008 par une petite éruption au sommet, une première en 25 ans. Elle a créé une fissure dans le cratère Halema'uma'u à travers laquelle les scientifiques peuvent observer un lac de lave en fusion en pleine activité.



Q: L'éruption est-elle dangereuse?

R: La coulée de lave actuelle ne représente pas une menace immédiate pour les habitants de l'île qui ont eu le temps nécessaire pour être évacués.



"La lave basaltique explose rarement et les gens peuvent fuir les coulées de lave, à condition de ne pas se retrouver bloqués par elles", estime le géologue David Rothery de Open University en Angleterre. "Quand la lave se déverse dans l'eau ou coule sur de la végétation, il peut y avoir des explosions de gaz. Il peut donc être dangereux de s'approcher trop près", avertit-il toutefois.



Le dioxyde de soufre rejeté par le volcan peut aussi provoquer des irritations respiratoires et être dangereux s'il est inhalé en grande quantité pendant une longue période.



Une éruption peut aussi s'accompagner de séismes, complète Eleonora Rivalta et "il est toujours possible qu'une fissure éruptive s'ouvre près d'une maison".



Q: Et après?

R: Alors que Kilauea semble être plus actif que jamais, "cela ne signifie pas qu'il va exploser", tempère David Rothery. "Les éruptions hawaïennes sont rarement explosives à grande échelle. Il pourrait y avoir d'autres éruptions de lave."



SOURCES: US Geological Survey, American Geosciences Institute, Hawaii Center for Volcanology