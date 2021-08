Des cartes postales pour transporter le sperme lyophilisé de souris

Tokyo - AFP - Jeudi 5 août 2021Bonne nouvelle: les scientifiques n'auront plus à s'inquiéter que leurs échantillons de sperme de souris soient endommagés pendant leur transport.



Des chercheurs au Japon ont développé un moyen de lyophiliser l’éjaculât de rongeurs entre de fines couches de plastique avant de les coller à des cartes postales, afin que les prélèvements puissent survivre à de longs voyages et permettent de produire des souriceaux en bonne santé. L'équipe de l'université de Yamanashi était tellement en joie de son succès, que l'un de ses membres a envoyé une carte souhaitant les meilleurs vœux pour la nouvelle année... avec du sperme de souris en pièce jointe.



"Jusqu'ici, conserver ou envoyer du sperme de souris à d'autres chercheurs nécessitait un environnement de congélation comme du nitrogène liquide, ou de la neige carbonique", a affirmé à l'AFP Daiyu Ito, auteur principal de l'étude dans la revue iScience. M. Ito est un doctorant dans le laboratoire du Pr Teruhiko Wakayama qui avait précédemment été la première équipe à lyophiliser avec succès du sperme de mammifère et à l'envoyer vers la Station spatiale internationale pour y étudier les effets de la radiation cosmique.



Auparavant, le sperme devait être conservé dans de minuscules fioles en verre qui se brisaient facilement, rendant le sperme inutilisable. Pour contourner de tels écueils, l'équipe s'est mise à concevoir une nouvelle méthode de conservation. En utilisant des feuilles de plastique, combinées à des feuilles de papier de pesée, ils ont pu concevoir un "livre de sperme", composé de cartes postales avec différents échantillons, et "un tout nouveau concept auquel personne n'avait pensé avant", selon Daiyu Ito.



"Quasiment chaque jour, de nouvelles souches génétiquement modifiées de souris sont créées dans les laboratoires à travers le monde. Avec cette méthode, un millier de souches de souris peuvent être stockées et gérées facilement dans cet unique livre pour un coût modique", a-t-il ajouté. Si le livre est conservé dans un congélateur à -30°C, l'équipe a découvert que les échantillons survivaient à des voyages durant jusqu'à trois jours à température ambiante, quand les cartes postales sont envoyées par courrier, par exemple entre l'université de Yamanashi, et celle de Tokyo. L'équipe travaille actuellement sur une méthode pour lyophiliser des ovules de mammifères, et se dit optimiste de pouvoir y arriver, selon Daiyu Ito.