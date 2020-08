Des cartables du cœur pour la rentrée

Raiatea, le 11 août 2020 – L'opération Back to school organisée la semaine dernière a permis de récolter près de 40 cartables. Une partie a été distribuée vendredi à des enfants défavorisés.



Du lundi 3 au vendredi 7 août, la place du marché Piri Tua i Te Rai de Uturoa n’a pas désempli pour recevoir les don s de fournitures scolaires en faveur des enfants défavorisés des trois communes de l’île, Uturoa, Taputapuatea et Tumaraa. Pour cette troisième édition, près de 40 cartables remplis ont été récoltés par les initiateur s du projet : l’association des commerçants de la ville , UCV Uturoa centre - ville, avec son fidèle partenaire, le Kiwanis Club Apetahi de Raiatea. Grâce aux généreux donateurs, dont le club de v a’a Hinaraurea qui a offert 20 cartables , l es enfants sélectionnés par les services sociaux des communes ont pu repartir avec un sac tout neuf, prêt à l’emploi ! Les donateurs participants pouvaient , en remerciement , poser pour une photo devant un panneau dédié et remplir un bulletin qu i leur donnait accès au tirage au sort dans l’espoir de gagner un ordinateur portable. Au total, 30 enfants , dix par commune, sont repartis avec un outil de travail apte à les motiver pour la nouvelle année scolaire et, surtout, un beau sourire aux lèvres . Le reste des cartables sera bientôt distribué directement par les établissements scolaires. La distribution s’est déroulé e vendredi dernier dans la matinée et la présidente de Uturoa centre - ville, Alexandra Krause - Sage , n’a pas manqué de remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré à ce succès philanthropique. Pour animer cette journée , l' opportunité a été offerte aux commerçants, prestataires et associations diverses d’occuper l’espace en exposant , via leurs stands, leurs articles et autres dépliants afin de mieux se faire connaître et toucher une large clientèle en ces temps économiquement difficile s . Un gros succès donc pour UCV , qui ne manque pas d’imagination tout au long de l’année pour faire vivre ce centre - ville en matière d’ani mations.