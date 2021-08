Des bénévoles auprès des soignants à Moorea

"Je suis bénévole et actuellement en formation pour la vaccination. En dehors de mes heures de travail, j’essaie d’être présente ici. Je me suis portée volontaire parce que le personnel soignant est débordé. Il y a beaucoup de cas positif. Il faut libérer des postes à la vaccination pour que le personnel puisse travailler à l’hôpital. En ce moment, ils sont débordés, dépassés… Le bénévolat, on va dire que c’est un acte citoyen et en tant que professionnel de santé. Je ne me voyais pas faire autrement. Tant pis si je n’ai pas de jour de repos dans la semaine. C’est la crise sanitaire. Mes enfants sont en garderie pour que je puisse travailler et aider. Il y a une crise, des gens qui meurent et des personnels soignants qui sont débordés. Il faut donc être là. J’espère que la population va se mobiliser pour venir se faire vacciner. Il n’est jamais trop tard. On peut toujours venir se faire vacciner. Il ne faut pas penser qu’à soi, mais aussi aux autres, à la population… C’est un acte citoyen."