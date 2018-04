Des applications pour des élèves appliqués

PAPEETE, le 16 avril 2016. Bruno Vergnes tient une conférence ce jeudi 19 avril à l'université sur le thème "Renouveler nos pratiques d’enseignement : les promesses et les impasses de l’aube numérique". Ce passionné d'enseignement 2.0 livrera des idées pour redynamiser les cours.



Les élèves de 4e aujourd’hui sont nés en 2004. La même année que Facebook... Ces collégiens ont grandi avec le monde connecté et avec le numérique. "On peut faire énormément de choses positives avec les outils numériques. C'est de notre responsabilité de leur apprendre à utiliser ces outils" , explique Bruno Vergnes, professeur de français au collège public innovant Pierre-Emmanuel de Pau. Venu dispenser des formations au fenua, il en profite pour tenir une conférence jeudi soir à l'université.



Professeur passionné, il s’intéresse aux liens entre les apprentissages et l’aménagement des espaces scolaires et aux façons de faire entrer la culture numérique dans les enseignements traditionnels.



Mais notre connexion internet aléatoire peut-elle permettre aux enseignants d'utiliser ces outils numériques ? Bruno Vergnes répond oui sans hésiter. "Utiliser les outils numériques ne signifient pas nécessairement utiliser l'internet", souligne-t-il. "Un certain nombre d'applications n'ont pas besoin d'être connectées pour être utilisées. Le téléphone avec un micro-cravate est un outil simple pour apprendre à s’exprimer. On peut demander à l'élève de s’isoler et de s'entraîner jusqu’à ce que cela soit parfait." "Pour valoriser le travail des élèves, on peut mettre leurs travaux en ligne."



Bruno Vergnes souhaite éviter que les enseignants tombent dans l'écueil du simple transfert d'un travail sur un manuel à un travail sur une tablette. "Il n'y a pas besoin d'avoir une tablette pour chaque élève" , souligne-t-il. " L'objectif est bien de faire travailler les élèves de manière différente. L'outil numérique a pour but de faire rentrer les élèves le plus longtemps possible dans une tâche scolaire. Pour des élèves en difficulté, l'enseignement a besoin d'être créatif. Grâce aux applications, ils peuvent interagir, faire défiler à leur rythme. Pour favoriser l’apprentissage, il faut encourager les interactions entre les élèves et que le professeur décide de s'effacer. Une classe où ça travaille, ça peut faire du bruit. Il ne faut pas avoir peur de cela."



Pour les professeurs qui sont dans les îles, bonne nouvelle la conférence sera diffusée en direct sur la page Facebook de l'université.



Conférence Savoirs pour tous : « Renouveler nos pratiques d’enseignement : les promesses et les impasses de l’aube numérique »

Jeudi 19 avril 2018 – 18h15 – Amphi A3 de l’UPF