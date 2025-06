Des animations sans les manèges à Papara

Tahiti, le 18 juin 2025 – Le Tiurai i Papara est reconduit du vendredi 27 juin au dimanche 3 août à Hotu Maru. Une vingtaine de forains seront au rendez-vous pour régaler et amuser les familles. Sans les manèges retournés en zone urbaine, ils misent sur un programme d’activités inter-quartiers pour attirer la clientèle.





Après l’élection de Miss et Mister Papara, l’association Heiva Rau i Papara reste mobilisée pour l’organisation des festivités de juillet en partenariat avec la municipalité et le Contrat de ville. Sur le site de Hotu Maru, derrière la mairie, la construction des barraques s’achève. L’aménagement et la décoration seront finalisés avant l’ouverture officielle, vendredi 27 juin, qui sera marquée par le traditionnel défilé des associations sportives de la commune à partir de 16h30.



Entre les restaurants, snacks et jeux divers, une vingtaine de forains seront au rendez-vous pour égayer les soirées des familles durant cette longue période de vacances scolaires. Mais contrairement à l’an dernier, l’ambiance sera un peu moins à la fête au sud de Tahiti. “Hélas, nous n’aurons pas de manèges cette année. Ceux qui nous avaient rejoints ont réintégré leur site d’origine à Vaitupa, ou se sont orientés vers Pirae”, explique Vainani Bourne-Ah Scha, présidente de l’association organisatrice. Cette perspective ne remet pas pour autant en question la tenue de l’événement : “Il y a déjà eu des années où on n’avait qu’un ou deux manèges, mais ça ne nous a jamais fait peur.”





​Rester attractif

D’une certaine façon, le Heiva i Papara revient à ses origines. Les forains misent sur des activités sportives et culturelles pour attirer les familles, malgré l’absence des attractions. “Comme chaque année, l’objectif, c’est d’occuper les jeunes. On préfère qu’ils viennent s’amuser sur le terrain que sur la route. Cinq quartiers vont participer avec des sports collectifs, des tū’aro mā’ohi, une nouveauté avec le va’a, une compétition de surf, des prestations de danse traditionnelle, etc. On a aussi prévu d’inviter les communes voisines à participer, comme Mataiea ou Paea”, précise Vainani Bourne-Ah Scha.



Foraine depuis trois ans à Papara, Marina Sanford reste optimiste, elle qui a pris l’habitude de délocaliser sa crêperie pendant le Tiurai, synonyme de dynamisme économique : “En 2023, ça avait été difficile à cause de la météo, car on avait eu beaucoup de pluie. L’an dernier, on avait un beau choix de manèges et ça avait attiré beaucoup de monde. À titre personnel, pour mon petit, ça m’arrangeait bien qu’il y ait quelques manèges ici. Sur le plan professionnel, d’après les anciens forains, avant, il n’y avait pas de manèges à Papara, mais il y avait quand même du passage. On va faire avec ! On espère que ce sera un mal pour un bien, que les gens auront peut-être plus de sous à dépenser dans les barraques ? À nous aussi de nous démarquer et d’essayer d’attirer la clientèle en suivant les tendances.”



Avancée d’une semaine, la fermeture du Tiurai i Papara est fixée au dimanche 3 août afin de permettre à l’association et aux forains de se mobiliser pleinement durant cinq semaines.



​Plus d’infos Programme à venir sur la page Facebook Tiurai i Papara.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 18 Juin 2025 à 16:56 | Lu 290 fois