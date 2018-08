Des aides financières pour préparer la rentrée

PAPEETE, le 1er août 2018. Des aides sont prévues pour les familles dans le besoin pour préparer la rentrée de leurs enfants et leur acheter des fournitures et des vêtements.



Dans le cadre de la rentrée scolaire 2018-2019 et pour leur permettre de faire face aux frais liés à la rentrée scolaire, une aide exceptionnelle aux enfants scolarisés sera versée à partir du 27 juillet aux familles relevant du Régime de Solidarité de la Polynésie française (RSPF) et du Régime des Non-salariés (RNS) dont le quotient familial est égal ou inférieur à 25 000 Fcfp. Pour les familles relevant du RNS, il faut avoir des droits aux prestations familiales au régime des non-salariés au cours du mois précédent la période de paiement, soit au mois de juillet 2018 et justifier d’un quotient familial fixé inférieur ou égal à 25 000 Fcfp)



L’aide à l’achat de fournitures scolaires et du trousseau vestimentaire, fait l’objet d’un versement directement sur le compte de l’assuré depuis le 27 juillet pour les enfants scolarisés de moins de 16 ans et avant le 31 octobre pour les enfants scolarisés de 16 ans à 21 ans.

Le paiement est réalisé dès lors que la CPS reçoit la confirmation de l’inscription effective de votre enfant dans un établissement scolaire.

La prise en charge automatique de l’assurance scolaire et extrascolaire est versée directement à l’assureur. Les familles bénéficiaires n’ont donc pas à faire l’avance des frais.

Le montant de l’aide exceptionnelle aux enfants scolarisés est déterminé désormais selon l’âge des enfants scolarisés