Des activités extra-scolaires « sous contrôle »

Une rentrée en deux temps au Conservatoire



Pour éviter la propagation du Covid-19, le Conservatoire a choisi d'organiser sa rentrée en deux temps, dans le respect strict des gestes barrières (distanciation, lavage des mains, port du masque). La grande majorité du public sera accueilli à l'extérieur afin de limiter les passages dans l'établissement et les contacts entre le public.

Un premier temps de rencontre entre parents et professeurs aura lieu sur trois jours, les mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 août. Ces journées vont permettre aux parents et aux élèves de fixer les horaires de cours avec leurs professeurs, ainsi que le règlement de tout ou partie des frais de scolarité. Les journées du mercredi (8H/18H) et du jeudi (13H/18H) sont réservées aux réinscriptions et aux inscriptions, dont les dossiers ont été déposés complets en juin/juillet. La journée du vendredi (13H/18H) est ouverte aux nouvelles inscriptions, en cas de places disponibles.



Puis, c'est dans un second temps que les cours vont commencer. Le début des cours dans les trois sections d'enseignement -arts traditionnels, arts classiques, arts de la scène, Jazz et Musiques actuelles- est fixé au lundi 24 août pour tous les cours individuels. Par contre, les cours collectifs (orchestres) reprendront ultérieurement.

« La préoccupation principale de l'établissement public est de faire face à toutes les obligations sanitaires pour cette rentrée », explique Frédéric Cibart, chargé des relations publiques et de la communication du Conservatoire. Pour cela, l'établissement va de nouveau appliquer les mesures sanitaires préconisées par les médecins de l'ARASS (Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale), et notamment par le Dr Mathilde Melin, lors de la première vague.

Parmi quelques-unes de ces mesures, un système de traçage au sol pour les salles de danse assez vastes du Conservatoire afin de permettre une bonne distanciation avec les danseurs et sûrement une division des effectifs. A noter également, l'absence de parents dans l'établissement, à l’exception des parents des tout-petits.

« On est prêt, très attentif, très concentré, tout est déjà dans la tête de nos professeurs, on a sensibilisé tous nos professeurs au respect absolu des normes de sécurité (…). Chaque instrument a son protocole de nettoyage, les professeurs désinfectent entre chaque élève (…). On a mobilisé notre association de parents d'élèves (…). On contrôle autant que faire se peut tant que la situation reste acceptable. Si elle ne l'est pas, on suivra les consignes que l'on nous donne. Si on ferme, nous pratiquerons de nouveau les enseignements virtuels et à distance mis en place pendant le confinement et qui avaient très bien fonctionné pour les différentes sections ».