Des Tiki Toa à réaction l'emportent 7 à 3 contre la Lituanie

Tahiti, le 5 avril 2023 – Le match qui opposait les Tiki Toa à l'équipe de la Lituanie mercredi après-midi s'est soldé par une victoire 7 buts à 3 de l'équipe polynésienne. Si pendant les deux premiers tiers temps, le match était serré, les Tiki Toa ont su se ressaisir pour l'emporter.



Après la victoire poussive de lundi, 5 buts à 2, les Tiki Toa ont sèchement battu la Lituanie mercredi avec sur le score de 7 buts à 3. Devant leur public, au parc Aorai Tini Hau, les Polynésiens ont fait le show, malgré un début de match très serré. Car si les Tahitiens ont ouvert le score à la 6e minute, les Lituaniens se sont bien battus pendant les deux premiers tiers temps, tenant la dragée haute à leurs adversaires. Malheureusement pour eux, le tableau d'affichage qui indiquait 2-2 à la fin de la deuxième reprise, s'est vite emballé dans la troisième. Des Tiki Toa en feu ont marqué pas moins de 5 buts dans le dernier tiers temps, dont une magnifique reprise de volée du numéro 3 Tetauira. Après le match, le coach de l'équipe polynésienne, Teva Zaveroni s'est dit satisfait de ce match : “Il fallait être meilleur que la fois d'avant. La Lituanie était vraiment plus forte que lors du dernier match. C'est une équipe vraiment costaude et c'est très bien qu'on ait su déployer notre jeu. Malgré tout, lors des deux premiers tiers temps, la qualité technique de notre côté n'était pas au rendez-vous, mais on s'est réveillé dans le dernier”. Pour lui, ses joueurs étaient sur la “retenue” lors de ce match, certainement à cause de la présence du public : “Ça faisait presque 4 ans que nous n'avions pas joué devant notre public, je comprends que cela puisse stresser les joueurs”. Pour le dernier match qui se déroulera vendredi à 16 h30, Teva Zaveroni n'attend qu'une chose, voir des Tiki Toa “monter en puissance”.