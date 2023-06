Des Polynésiens vainqueurs du concours inter-universitaire de débat de La Haye

Tahiti, le 31 mai 2023 – Trois étudiants de l’Université de la Polynésie française se sont imposés dans un concours inter-universitaire de débat à La Haye, aux Pays-Bas. Ils ont affronté tour à tour des étudiants du Maroc, d’Uruguay, de Madagascar et des Pays-Bas. Après leur victoire, ils ont été reçus par l’ambassadeur de France aux Pays-Bas.



C'est un petit exploit qu'ont réalisé Vainui Cabello, Javan Teuhi et Adrien Tapii, tous trois étudiants à l'Université de la Polynésie française. Ils se sont imposés à La Haye (Pays-Bas) dans un concours inter-universitaire de débat. Javan Teuhi se permet même de remporter le prix du meilleur orateur de cette édition.



Pour parvenir à se hisser jusqu'en finale, les étudiants ont dû discourir sur des sujets très nombreux et très variés, tous ayant trait à la francophonie. Le 8 mai, ils se sont qualifiés face aux étudiants de l'université Moulay Ismail au Maroc. Le sujet était alors : “La langue française étant la quatrième la plus utilisée sur internet, elle doit être la langue de l'économie numérique et de la recherche artificielle pour les pays francophones, plutôt que l'anglais.”



Ils se sont ensuite séparés de l'Université de la République d'Uruguay en quart de finale avec un sujet sur l'éducation : “Le soutien d'organisations internationales telles que l'organisation internationale de la francophonie permet de rendre l'éducation obligatoire”.



Enfin, en demi-finales le 24 mai, Vainui Cabello, Javan Teuhi et Adrien Tapii se sont imposés face à l'Université catholique de Madagascar avec comme sujet de débat, “Les mécanismes de gestion des conflits au niveau national et régional sont suffisamment efficaces sans faire intervenir des acteurs venant d'autres régions du monde.”



Les trois étudiants de l'UPF ont ensuite fini le travail en finale, le 31 mai, face à l'Université des sciences appliquées de La Haye. Après leur victoire, les étudiants ont été reçus par François Alabrune, ambassadeur de France aux Pays-Bas.