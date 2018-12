Des Polynésiens se mobilisent le 8 décembre pour le climat

PAPEETE, le 30 novembre 2018. Devant l'urgence d'agir pour l'environnement, Laiza Pautehea, militante écologiste, organise avec "Te Natira'a Hub" une marche et une journée de mobilisation pour le Climat samedi 8 décembre à Papeete. "Le but de la marche est d'éveiller les consciences sur le réchauffement climatique", assure Laiza Pautehea.







Du 2 au 14 décembre, la COP 24, conférence internationale pour le climat, aura lieu à Katowice, en Pologne. Depuis la publication en octobre dernier du rapport alarmant du GIEC, l’urgence est claire : les États ont une décennie pour agir.



Ces deux semaines de conférence internationale sont décisives : les États y seront, plus que jamais, mis face à leur responsabilité quant au climat. Et les citoyens attendent leurs dirigeants au tournant. Comme en 2015, de nombreuses manifestations auront lieu, notamment samedi 8 décembre dans des centaines de villes à travers le monde pour pousser un cri d’alarme. Partout en France, des citoyens prennent conscience de l'urgence d’agir pour le climat.



Consciente de la nécessité de changer nos modes de consommation, Laiza Pautehea a organisé mi-octobre un sit-in pour le climat. Cette militante écologiste a réuni "une petite équipe" autour d'elle et a créé "Te Natira'a Hub", une plateforme pour centraliser et diffuser l'information de toutes les associations qui agissent pour l'environnement.



Te Natira'a Hub a préparé une nouvelle journée de mobilisation pour le samedi 8 décembre. Le rendez-vous est donné à 8 heures au stade Willy Bambridge. "Viens avec ta famille, tes voisins, ton chien, en trottinette, en skate, en poussette, en vélo, avec des bâtons de marche ", souligne Laiza Pautehea. "Nous irons jusqu'au parc Bougainville où des stands seront installés. Nous sommes tous victimes de cette société via nos moyens de transport qui polluent mais nous savons en fabriquer sans pollution (vélo, pirogue, trottinette, poussette, brouette, etc.). Notre bien-être humain et animal est essentiel et nous souhaitons montrer à travers la présence animale accompagnée par leurs propriétaires que le respect des êtres vivants nous tient à cœur, que notre santé est primordiale et que nous devons manger plus sainement. Les groupes de danse seront aussi présents et rappelleront nos traditions à travers les costumes végétaux, les chants et les danses. Notre culture est en symbiose avec la nature et nous devons la protéger car c'est elle qui nous fait vivre."



Après la marche, au parc Bougainville, vous pourrez prendre connaissances des actions des associations Objectif Terre, Handicap International, Te Rupe no Makatea, Vik'Ura, Sea Shepherd Tahiti... et aussi du collectif contre la porcherie de Taravao et de la ferme Tipapa.