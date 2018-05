Des Polynésiens en évasan visitent le Musée du Quai Branly

PAPEETE, 4 mai 2018 - Une vingtaine de Polynésiens faisant l’objet de soins médicaux en Métropole a visité le Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, vendredi après-midi à Paris.



Ce déplacement était organisé dans le cadre de la convention signée en décembre dernier, entre le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, et Stéphane Martin, le président du musée parisien des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques.



L’accord initié par la Délégation de la Polynésie française à Paris, permet aux Polynésiens en évacuation sanitaire, d’accéder gratuitement aux collections et expositions de l’établissement, dans la limite des invitations convenues. Accompagné par la Déléguée, Caroline Tang, le groupe a été accueilli par Stéphane Martin puis, pris en charge par un guide du musée. Après avoir été couronné selon la tradition polynésienne, le président de l’établissement culturel, touché par cette attention, a exprimé sa joie de recevoir des ressortissants du fenua, territoire auquel il est particulièrement attaché.