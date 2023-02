Des Oceania compliqués pour les badistes tahitiens

Tahiti, le 13 février 2023 - Dix Tahitiens étaient engagés aux Oceania de badminton qui ont débuté dimanche à Auckland. Et le constat est plutôt dur pour les badistes polynésiens. En simple messieurs, seul Rémi Rossi a réussi à passer le premier tour et lundi l'intéressé s'est hissé jusqu'en huitième de finale. Chez les dames, Jenny Maho, exemptée de premier tour, a été éliminée ce lundi.



Brillant aux Jeux du Pacifique en 2019 aux Samoa puis lors des Mini-Jeux en juin dernier à Saipan, le badminton tahitien se présentait aux Oceania avec de réelles ambitions. Dix badistes se sont donc envolés vers la Nouvelle-Zélande et sa capitale, Auckland, pour renverser l'échiquier du badminton océanien. Sauf qu'après deux jours de compétition, le constat est plutôt dur pour les as du volant polynésien.



En simple messieurs, sur les six Tahitiens engagés dans le tableau seul Rémi Rossi a passé le premier tour. Le leader de la délégation polynésienne, classé 311e mondial et dans le top 15 océanien, a tenu son rang en disposant d'abord, dimanche, de l'Australien, Hongyuan Wong (21-19, 21-16). Puis ce lundi, Rémi Rossi a enchainé avec un nouveau succès au deuxième tour en dominant un autre Australien, Gavin Kyjac Ong, en deux sets (21-15, 22-24) lui permettant de se hisser en huitièmes de finale. Un gros morceau en face du badiste tahitien, la tête de série numéro 6 du tournoi, le Néozélandais, Ricky Cheng. La rencontre doit se jouer



Et donc mis à part Rémi Rossi, le badminton tahitien n'a pas vraiment été en réussite. Heiva Yvonnet, Teiva Politi, Rémy Goubin, Glen Lefoll et Kaihei Teiefitu ont été éliminés dès leur entrée en lice.



Plus de dames et de juniors dans les tableaux



Du côté des dames, la seule tahitienne engagée, Jenny Maho, qui était exemptée de premier tour, a fait son entrée dans la compétition, ce lundi, où elle était opposée à la Kiwi, Gaea Galvez. La Polynésienne n'a rien pu faire également et a été balayée en 16 petites minutes de jeu par son adversaire (21-7, 21-5).



