

Des Marquisiens s’offrent la Vendée Va’a

Tahiti, le 18 mai 2026 - Pendant trois jours, le va’a était au centre des attentions en France. Avec la Vendée Va’a, la course de pirogue la plus populaire d’Europe, plus de 250 rameurs s’étaient donné rendez-vous pour parcourir 128 km au large des Sables d’Olonne. Venus du monde entier, les participants comptaient forcément parmi eux un équipage polynésien. Tuaki Hoe, formation venue des Marquises, avait la lourde tâche de représenter notre Fenua. Les Polynésiens l’ont fièrement fait en terminant premiers du classement général, montrant encore une fois que le mana accompagne toujours nos rameurs.



Du jeudi 15 au samedi 16 mai, la Vendée était le centre mondial du va’a. Plus de 250 rameurs et 19 équipes sont venus du monde entier pour participer à la Vendée Va’a. Depuis plus de dix ans, cette épreuve est devenue une référence dans les courses de pirogues polynésiennes en haute mer. Surtout qu’en 2018, les femmes ont été intégrées avec la mise en place d’une course spécifique. Et en 2022, un nouveau format de 56 km sur trois étapes, dont une commune avec les hommes, a été lancé. Preuve que cet événement rassemble tous les passionnés de ce sport. Et lorsque l’on parle de passion, la Polynésie vient immédiatement en tête en ce qui concerne cette discipline. Et même au-delà, c’est une tradition, un art de vivre qui a porté des générations de Polynésiens. Il était donc difficile d’imaginer une Vendée Va’a sans équipage venu de nos îles. Après Enviropol en 2025, c’est la team marquisienne Tuaki Hoe qui participait pour la première fois à la Vendée Va’a cette année. Une aventure unique pour les rameurs de Ua Pou, dont certains vivaient leur première sortie à l’étranger.



Avec la volonté de bien représenter le pays, Jules Tamarii, Vatea Hapipi, Jean Teheitaeva, Lewis Hikutini, Kamehameha Tamarii, Alphonse Fournier, Teiva Temarono, Akahee Kaiha et Franco Tereino ont réalisé trois étapes de haut niveau. Inscrit sur le parcours L, le plus long de l’épreuve, avec 46 km le premier jour, 26 km le deuxième et 56 km pour finir, pour un total de 128 km, Tuaki Hoe a porté haut les couleurs des Marquises et de la Polynésie tout entière. Pourtant, rien n’a été simple, avec des conditions climatiques compliquées. Le froid et le vent sont venus tenter de perturber nos ‘aito, mais ils étaient soutenus par de nombreux spectateurs du pays vivant en France, et surtout par notre Miss France, Hinaupoko Devèze, venue assister à cette 15e édition. Arrivée sur place en parachute, notre plus grande représentante était fière de voir des Marquisiens présents aux Sables d’Olonne : “Je suis très contente que les Marquises, mes racines, soient à l’honneur. Je suis de tout cœur avec eux et je les soutiendrai tout au long de la course.”



Et elle pouvait être fière d’eux car, dès la première étape, l’équipage marquisien a franchi la ligne d’arrivée en tête. Après 2 h 57’ 51’’ 94 d’effort, ce premier pas dans l’anabatique a récompensé un effort colossal dans des conditions difficiles.



Le lendemain, le duel avec l’équipe de l’AS Rima Here a tourné à l’avantage des Bretons. Les rameurs de Vannes, tenants du titre 2025, se préparent pour une exceptionnelle aventure : la Vodafone Channel Race, qui se déroulera en juin à Tahiti. Vainqueurs de cette deuxième étape en 2 h 10’ 52’’ 16, ils n’ont devancé les Marquisiens que de 35’’ 32.

Tout restait à jouer sur la dernière étape de samedi. Sur une course à changement, nos rameurs ont connu quelques mésaventures sur cette particularité et terminent 3es en 4 h 52’ 05’’ 45 derrière Rima Here Va’a et les Landais de LM Va’a.



Mais la fête se termine de la plus belle des manières puisque, au classement général, c’est bien notre équipe qui s’impose. Une fierté pour tout le peuple polynésien, qui récompense tout le travail accompli depuis des mois par les rameurs, le staff et toutes les personnes qui accompagnent cette belle aventure.

Rédigé par Manu Rodor le Lundi 18 Mai 2026 à 15:25 | Lu 372 fois



