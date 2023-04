Des K.-O. et de l'or à l'US Muay Thai Open

Tahiti, le 24 avril 2023 - Huit combattants tahitiens ont participé le week-end dernier à Phoenix à l'US Muay Thai Open. Et l'on retiendra notamment que Kylian Alves (+97 kg), Warren Tauaroa (-86 kg), Teanihau Poroiae (-78 kg) et Ainatoa Viriamu (-70 kg), chez les juniors, ont décroché l'or dimanche dans leur catégorie respective. Cette belle moisson est complété par le bronze remporté par Kevin Tehiva (-97 kg).



C'est un rendez-vous incontournable de la saison pour les amateurs de boxe thaïlandaise en Polynésie. L'US Muay Thai Open s'est tenu samedi et dimanche à Phoenix et ils étaient huit combattants tahitiens à prendre part à la compétition cette année. Certains d'entre eux, comme Raoul O'Connor (-82 kg) avait un titre à défendre. Et d'autres comme Kylian Alves (+97 kg), défait en finale lors de la précédente édition, et Teanihau Poroiae (-78 kg), en bronze l'année dernière, avaient une revanche à prendre. Et à l'issue des quarts et demi-finales disputées vendredi et samedi, quatre Tahitiens avaient validé leur place en finale : Kylian Alves, Teanuhau Poroaiae (-78 kg), Warren Tauaroa (-86 kg) et Ainatoa Viriamu (-70 kg) chez les juniors.



Poroaie, Tauaroa et Viriamu s'imposent avant la limite



Premier en piste, Kylian Alves qui était opposé au Texan Chisom Ukoha. Si la première reprise a été délicate pour le sociétaire du Team Dragon Spirit Fighter, ce dernier s'est ensuite bien repris. Dans le deuxième round, Alves a fait mal d'entrée avec un gros crochet du gauche qui a sonné son adversaire. Dans la foulée le Tahitien a enchaîné les coups obligeant l'arbitre à interrompre et à compter pour la première fois Chisom Ukoha. Et dans la troisième et dernière reprise, Kylian Alves a continué à faire mal en envoyant cette fois-ci les coudes. Sur un coup de coude retourné, le Polynésien envoyait une nouvelle fois son vis-à-vis au tapis. Le Texan, très dur au mal, sera une nouvelle fois compté et ira jusqu'à la fin du combat. Un combat remporté logiquement par Kylian Alves qui s'imposait donc dans la catégorie des +97 kg.



De quoi parfaitement lancer ses partenaires de la délégation tahitienne. Après Alves, Teanihau Poroaie (-78 kg) allait lui aussi dominé son combat. Opposé au Californien James Chen, le natif de Moorea allait également s'imposer grâce à des coups de coude dévastateur assénés dans la troisième reprise. Dans la foulée, l'arbitre arrêtait le combat offrant la victoire à Teanihau Poroaie.



En -86 kg, Warren Tauaroa allait également être à son avantage. Plus grand que son adversaire John Seelye, le Tahitien a attendu la troisième reprise pour accélérer. Sur un contre et un crochet du gauche, il faisait vaciller son adversaire. Et une série de coups plus tard, l'arbitre décidait d'arrêter le combat voyant John Seelye complètement pris sous les assauts du Tahitien. Warren Tauaroa offrait ainsi la troisième médaille d'or au clan polynésien.



Et le junior, Ainatoa Viriamu (-70 kg), a conclu en beauté cette moisson d'or à Phoenix. Le jeune espoir a dominé dans les grandes largeurs son combat face à Eduardo Gallegos. Dans la première reprise, Viriamu a enchainé les combinaisons pied-poing pour mettre au supplice son adversaire. Puis dans le deuxième round, le jeune tahitien allait achever son entreprise de démolition avec deux coups de pied à la tête. Un K.-O. spectaculaire et une victoire expéditive pour Ainatoa Viriamu, offrant une quatrième médaille d'or à la délégation tahitienne.



>> La vidéo du K.-O. de Ainatoa Viriamu



