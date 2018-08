Dernière ligne droite pour les inscriptions à l'UPF

PAPEETE, 13 août 2018 - La deuxième et dernière période d’inscription à l’Université de la Polynésie française (UPF) se déroulera les 14, 16 et 17 août 2018.Il ne reste plus que trois jours pour s'inscrire à l'Université de Polynésie française. La deuxième et dernière période d’inscription se déroulera ce mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 août. Depuis le 18 juin 2018 les dossiers d’inscription sont accessibles sur le portail d’inscription www.upf.pf/inscriptions . Ils peuvent également être retirés à l’UPF.Les prises de rendez-vous en ligne sont obligatoires pour réserver un créneau sur la chaîne d’inscription dont la dernière période se déroulera les 14, 16 et 17 (jusqu’à midi) août 2018.Il est rappelé aux néo bacheliers que la validation de leur vœu sur Parcoursup ne les inscrit pas automatiquement à l'UPF. Ils doivent s’inscrire à l'université en suivant la procédure associée à leur situation sur le portail d’inscription de l'UPF.A noter que la rentrée universitaire 2018-2019 est fixée au lundi 27 août 2018. L’université accueille ses nouveaux étudiants de 1ère année au cours de deux journées d’intégration les lundi 27 et mardi 28 août 2018. Pour les autres étudiants, les emplois du temps sont en ligne sur leur ENT (Espace Numérique de Travail).