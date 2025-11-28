

Dernière ligne droite pour le surf tahitien

Tahiti, le 11 décembre 2025 - Cette fin d’année a été intense pour le surf tahitien. Entre la Triple Crown de Hawaii, étape qualificative pour les Challenger Series, et les championnats du monde juniors ISA, nos représentants ont été très sollicités. Et ce n’est pas fini, car se lance la dernière étape – et non la moindre – de la tournée hawaiienne : la Florence Pipe Pro, sur la mythique vague de Pipeline, qui verra la présence de Kauli Vaast et Vahine Fierro, alors qu'au Pérou, certains de nos jeunes sont encore en lice pour le titre mondial. Un money time décisif avant les fêtes de fin d’année.



En cette fin d’année 2025, les surfeurs polynésiens ont été énormément sollicités. Partie avec une délégation très étoffée, la Fédération tahitienne de surf a décidé cette année d’accompagner ces prodiges lors des deux premiers rendez-vous de la Triple Crown, trois compétitions en terre hawaiienne qui comptent pour les Qualifying Series (QS) de la région Hawaii/Tahiti Nui, troisième division du surf mondial.



Dernières compétitions permettant d’accumuler des points pour cette saison, les étapes de Sunset Beach, Haleiwa et Pipeline seront décisives pour les surfeurs et surfeuses souhaitant accéder aux Challenger Series, la deuxième division du surf mondial. Mais cette aventure hawaiienne a également permis aux plus jeunes de nos ’aito de se forger une sacrée expérience avant de partir, au lendemain de la première étape, pour les championnats du monde juniors ISA qui se déroulent actuellement au Pérou.



Retour sur la vague de Kauli Vaast et Vahine Fierro



La mythique vague de Pipeline est adulée de tous. Située sur le North Shore de O’ahu, elle est considérée comme l’une des vagues les plus emblématiques du surf de haut niveau. Très creuse et puissante, elle casse juste au-dessus du récif, ce qui la rend impressionnante. C’est une machine à tubes parfaite que les surfeurs du monde entier rêvent de rider. C’est pour cela que la WSL (World Surfing League) y organise trois épreuves pour ces trois divisions mondiales (CT, CS, QS). Absente depuis 2021, la Florence Pipe Pro fait son retour sur les QS et rassemblera donc tous les surfeurs et surfeuses de cette division, en plus des 36 “invités”. Parmi eux figurent des têtes d’affiche comme le surfeur hawaiien, membre du CT et vainqueur de l’étape du Pipe Pro 2025, Baron Mamiya, ou la quintuple championne du monde et médaillée d’or, Carissa Moore. Un plateau très relevé où nos Tahitiens, présents sur le sol hawaiien depuis presque un mois et ayant participé aux deux étapes précédentes, seront rejoints par Kauli Vaast et Vahine Fierro. Une occasion pour notre champion olympique de se tester sur la vague de Pipeline avant l’étape de janvier, qui fera partie, elle, des Challenger Series et sera décisive pour l’accession au Champion Tour. Pour l’instant, notre ’aito fait partie des qualifiés, mais il faudra assurer sur cette dernière étape. Pour Vahine Fierro, qui rejoindra le CT dès avril 2026, cette compétition sera l’opportunité de retrouver de bonnes sensations.



Une partie de la délégation polynésienne débutera au deuxième tour, le 12 décembre, où entreront en lice Haunui David, Peio Charriaud Ostolozaga, Kéo Chabrier et Maunakea Hioe. Au round 64, ce sera le tour de Tereva David, Turo Ariitu, Eimeo Czermak, Kauli Vaast et Mihimana Braye. Ce dernier, actuellement deuxième de la région QS Hawaii/Tahiti Nui, est en passe de se qualifier pour les Challenger Series. Ses résultats sur cette Florence Pipe Pro seront décisifs. Chez les femmes, Takihei Ellacott devra passer le premier tour pour rejoindre Kohai Fierro et Aelan Vaast en huitième de finale. Et si tout va bien, nous pourrions assister aux retrouvailles des sœurs Fierro, Vahine étant directement qualifiée pour les quarts ainsi que Kiara Goold.



Les U16 performent au Pérou, Raipoe Chapelier en leader



À quelques heures de vol de là, les championnats du monde juniors ISA battent leur plein. Nos jeunes champions sont encore en lice alors que nous approchons des phases finales. Avec une délégation très rajeunie, nos ’aito ont eu plus de mal dans la catégorie U18. Liam Sham Koua, 12 ans, Kavei Pierson, 11 ans, et Anuaiterai Gatien, 13 ans, ont été opposés à des jeunes beaucoup plus âgés qu’eux. Pour Liam et Kavei, le premier tour s’est avéré compliqué. Obligés de passer par un repêchage pour continuer l’aventure, ils ont réussi à se qualifier pour rejoindre Anuaiterai au deuxième tour. Mais les championnats du monde U18 s’arrêtaient là pour eux. Seuls Liam Sham Koua et Kavei Pierson, engagés aussi en U16, poursuivaient leur parcours dans cette catégorie. Eliminé au deuxième tour, le tout jeune Kavei Pierson s’arrête à ce stade mais peut être fier de son parcours. Liam Sham Koua est lui, toujours en lice après s’être qualifiés pour le troisième tour en compagnie du quatrième garçon, Tauirai Henriou.



Chez les filles, même scénario. Surclassées en U18, Miliani Simon et Raipoe Chapelier ont réussi à passer le premier tour en compagnie de Kaela Maïmoe Zebrowski. Mais le deuxième et le troisième ont été fatals pour Miliani Simon et Kaela Maïmone Zebrowski. Seule Raipoe Chapelier est encore dans la course et présente en huitièmes de finale. Engagée aussi en U16 avec Miliani Simon et Mikilani Pinson, Raipoe Chapelier s’est qualifiée également pour les huitièmes de finale avec Miliani Simon. Mikilani Pinson, quant à elle, a été éliminée au troisième tour.



Que l’aventure soit terminée ou qu’elle continue, cette expérience sera très positive pour cette jeune génération, qui a montré qu’il faudra compter sur elle dans les années à venir.







Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 11 Décembre 2025 à 14:04 | Lu 273 fois



